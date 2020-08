Un mystérieux signal radio a été détecté plus près de la Terre que jamais

Grâce à l’International Gamma-Ray Astrophysics Laboratory de l’ESA, à l’observatoire Swift Neil Gehrels de la NASA et à plusieurs radiotélescopes, les astronomes ont détecté de courtes et très intenses salves radio ainsi que des rayons gamma et X provenant de SGR 1935+2154, un magnétar situé à 14 351 années-lumière dans la constellation de Vulpecula.