Un nouveau dispositif de perte de poids diabolique empêche votre bouche de s’ouvrir

Des chercheurs internationaux ont présenté un nouveau dispositif dentaire controversé qui prétend museler l’obésité en fermant littéralement la bouche des gens. Baptisé DentalSlim Diet Control, il pourrait vous faire perdre autour de 6 kg en seulement deux semaines.

DentalSlim – Crédit : Université d’Otago

L’Université d’Otago a tweeté qu’il s’agissait d’une « première mondiale », puisque ce dispositif de perte de poids aide à lutter contre l’épidémie mondiale d’obésité d’une façon encore jamais vue. En effet, il s’agit d’un dispositif intraoral qui restreint une personne à un régime liquide.

Ce dispositif utilise des aimants pour empêcher la mâchoire de s’ouvrir de plus de 2 millimètres, tout en permettant aux utilisateurs de respirer normalement. Il comprend un mécanisme de déclenchement d’urgence en cas d’étouffement ou de crise de panique. Il s’annonce comme étant plus efficace que les bracelets intelligents, qui n’aideraient finalement pas vraiment la perte de poids.

Vous pouvez perdre autour de 6 kg en deux semaines

Dans une étude publiée dans le British Dental Journal, sept participants obèses et en bonne santé ont porté les appareils pendant 14 jours. Ils ont reçu un régime liquide disponible dans le commerce à suivre, leur apportant 1 200 kcal d’énergie par jour. La perte de poids moyenne sur cette période a été de 6,36 kg.

D’après les chercheurs, après deux ou trois semaines de cette torture, les charnières magnétiques de l’appareil se desserrent, permettant à la personne d’avoir un régime plus détendu. L’idée est d’éviter une chirurgie coûteuse pour réduire le poids, et de forcer le contrôle pendant un certain temps avec ce dispositif.

Les chercheurs affirment également que le DentalSlim Diet Control peut être utile pour les personnes « devant perdre du poids avant de pouvoir subir une intervention chirurgicale, et pour les patients diabétiques pour lesquels la perte de poids pourrait déclencher une rémission. ». Pour l’instant, on ne sait pas si le dispositif sera commercialisé, mais toute idée pour prévenir l’obésité est bonne à prendre.

Source : Université d’Otago