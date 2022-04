Un nouveau jeu Star Wars officialisé, ce que l’on sait

Une myriade de jeux Star Wars sont en cours de développement. Et un énième titre intergalactique est désormais prévu, avec la scénariste d’Uncharted à sa tête.

Sorti il y a peu , le jeu Lego Star Wars : La Saga Skywalker est un gros carton. Et la franchise étoilée n’est pas près de quitter les écrans des gamers, une myriade d’autres titres étant en préparation. Outre les opus préparés par Electronic Arts et Quantic Dream, nous venons d’apprendre que le studio Skydance New Media venait de s’associer avec Lucasfilm Games pour mettre sur pied un jeu Star Wars.

Après son projet avorté (Project Ragtag) il y a quelques années, Amy Henning va enfin pouvoir développer son jeu basé sur la saga de Lucas. Ponte de l’industrie vidéoludique, elle avait déjà sévi du côté de Naughty Dog en tant que scénariste et réalisatrice des trois premiers volets d’Uncharted. Une expérience qu’elle pourra mettre à profit dans ce futur jeu Star Wars qui vient tout juste d’être officialisé.

Un nouveau jeu Star Wars en préparation

Peu d’informations ont été révélées pour le moment. On sait notamment qu’il s’agira « d’un jeu d’action-aventure axé sur la narration présentant une histoire originale dans la galaxie Star Wars ». Ce qui laisse supposer des cinématiques épiques se glissant entre des séquences de gameplay intenses. Fan de Star Wars depuis sa plus tendre enfance, la présidente de Skydance New Media n’a pas caché son enthousiasme : « Je suis enchantée à l’idée de collaborer de nouveau avec Lucasfilm Games pour raconter des histoires interactives dans cette galaxie que j’aime. »

Plus de détails seront révélés prochainement sur ce jeu qui prendra la forme d’une « aventure Star Wars unique », selon les mots de Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games. « Nous avons hâte de partager davantage d’informations avec les fans de Star Wars lorsque le moment sera venu », a-t-il promis.

Pour mémoire, ce titre est le second gros projet de Skydance New Media qui planche également sur un autre jeu narratif avec la complicité de Marvel Entertainment.

