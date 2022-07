Un nouveau teaser pour Les Anneaux de Pouvoir, des nouvelles de l’Apple Watch Series 8, les premières images de la saison 2 de Loki, c’est le récap’ de la semaine￼

La série Amazon se dévoile dans une nouvelle bande-annonce, on en sait plus sur le modèle « Extrême Sports » d’Apple, Tom Hiddleston est de retour dans son smoking de Loki, c’est le récap’ de la semaine.

Si Thor 4 semble diviser les critiques, Top Gun 2 fait un carton en salles depuis le 25 mai et Puck News a décidé de lever le voile sur le montant du salaire empoché par l’acteur pour son rôle de Captain Pete « Maverick » Mitchell. Tandis que les internautes s’amusent des tigres en image de synthèse de Fort Boyard, un nouveau rapport présente le modèle « Extrême Sports » de l’Apple Watch Series 8 et Marvel Studios partage les premiers clichés du tournage de la saison 2 de Loki.

Loki : les premières images du tournage de la saison 2 dévoilées

C’est sur Twitter que les fans de Loki ont pu découvrir les premiers clichés des coulisses du tournage de la deuxième saison qui a débuté en février dernier. Les images, partagées par @BRMarvelNews, dévoilent Tom Hiddleston vêtu d’un smoking dans une rue puis aux côtés d’Owen Wilson. La saison 2 sera diffusée sur Disney+ en 2023, alors encore un peu de patience…

© Marvel

Les nouveaux tigres de Fort Boyard amusent les internautes

La trente-troisième saison de Fort Boyard a été diffusée samedi 2 juillet, et la grande nouveauté se situe dans la salle des trésors. En effet, pour la première fois depuis 1990, Kashmir et Tosca, les deux tigres de l’émission, ont été remplacés par des animations en image de synthèse. Les nouveaux félins en 3D conçus par Seed Factory sont loin d’avoir fait l’unanimité et les internautes se sont empressés de se moquer du résultat sur Twitter.

Les nouveaux tigres animés en 3D de Fort Boyard © France 2

Apple Watch : des nouvelles du modèle « Extrême Sports »

Alors que le lancement de l’Apple Watch Series 8 est prévue pour le mois de septembre, Mark Gurman de Bloomberg a révélé dans un nouveau rapport que le géant américain prévoirait également de proposer une version de montre plus robuste, baptisée « Extreme Sports ». Si l’on en croit ces nouvelles informations, cette Apple Watch serait dotée d’un écran d’environ 2 pouces de diagonale, serait plus résistante que le modèle classique et aurait une meilleure autonomie.

L’Apple Watch Series 7 – Crédit : Omar Al-Ghosson / Unsplash

Top Gun 2 : gros succès, et gros salaire !

Paramount peut se réjouir, Top Gun 2 fait un carton ! Si cette information n’a pas été confirmée par la production, Puck News a dévoilé le montant du salaire encaissé par Tom Cruise pour son rôle de Maverick. Si l’on en croit le calcul de Puck News, la star pourrait toucher entre 80 et 90 millions de dollars, voire plus en fonction des sorties en salles à l’international.

Un joli salaire perçu par Tom Cruise – Crédit : Paramount Pictures

Thor 4 : les premières critiques sont tombées

Si la sortie en salle n’est prévue que pour le 13 juillet, la presse spécialisée a pu découvrir en avant-première Thor : Love and Thunder et les premières critiques sont tombées. Certains journalistes sont particulièrement sévères et ce quatrième volet semble diviser. Le score final sur Rotten Tomatoes est de 70%, une note honorable mais qui n’atteint pas celles de Spider-Man : No Way Home ou encore Doctor Strange in the Multiverse of Madness par exemple.

Les avis commencent à pleuvoir – Crédit : Marvel Studios

Nos tests et dossiers de la semaine

Dell XPS 15 2022 (9520) : un excellent PC 15 pouces à condition d’avoir le budget

Doté de la nouvelle plateforme d’Intel, Alder Lake, Dell propose ici l’un des meilleurs PC du marché. Ses finitions sont superbes, tout comme son écran OLED 3,5K, ses haut-parleurs et son autonomie. On regrette l’absence de lecteur SD ou microSD, de volet physique de confidentialité ou encore de touche de désactivation des micros ou de la webcam. Le XPS 15 2022 offre une configuration complète et particulièrement efficace et pourrait vous convaincre, à condition d’être prêt à débourser presque 3000 euros.

Dell XPS 15 9520 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

LG Tone Free FP8 : des écouteurs qui nous ont laissés sur notre faim

Si certaines fonctionnalités comme la lecture des notifications ou le mode chuchotant pour les appels sont intéressantes, les points faibles se multiplient chez les LG Tone Free FP8. L’autonomie est bien trop faible (4h en ANC), les commandes ne sont pas toujours pratiques, la réduction de bruit active est quasi inexistante et la qualité audio est loin d’être à la hauteur. Ces écouteurs ne font pas le poids face à la concurrence et l’on aurait tendance à vous diriger vers les Nothing Ear (1) pour un prix équivalent.

La techno UVnano (en bleu) des LG Tone Free FP8 ©Tom’s Guide

Bon smartphone et mini budget : quel modèle choisir ?

Vous êtes actuellement à la recherche d’un nouveau smartphone mais vous aimeriez ne pas dépasser les 200 euros ? C’est possible ! Pour vous aider à choisir un modèle adapté à votre portefeuille, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs smartphones de qualité à moins de 200 euros. Xiaomi Redmi Note 11, Realme 8i, Oppo A54 5G, Apple iPhone 8, Samsung Galaxy A13, Wiko Power U30, on vous dit tout de ces six smartphones d’entrée de gamme.

