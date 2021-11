Un nouveau trailer de The Book of Boba Fett, une AMD Ryzen pour les Tesla produites en Chine, les trois Spider-Man préférés de James Gunn, c’est le récap’

Disney Plus a dévoilé une nouvelle bande-annonce de The Book of Boba Fett, Tesla utilise une puce AMD Ryzen pour ses Model Y chinoises, le réalisateur James Gunn révèle son classement des meilleurs Spider-Man, c’est le récap’ du jour.

Boba Fett dans un nouveau teaser

En cette fin de mois de novembre, The Book of Boba Fett se dévoile encore un peu plus dans une nouvelle bande-annonce. Dans ce trailer, on comprend comment Boba Fett s’est échappé du Sarlacc dans Le Retour du Jedi et comment le personnage a survécu. La série tant attendue par les fans de Star Wars, qui reprend après la seconde saison de The Mandalorian, sera diffusée dès le 29 décembre 2021 sur Disney+.

Nouvelles images pour la série – Crédit : Lucasfilm

Les Model Y chinoises profitent d’une puce AMD Ryzen

Tesla a pris énormément de retard de production en Chine et le constructeur automobile semble avoir trouvé un cadeau de taille pour compenser ces délais d’attente. En effet, Tesla utilise désormais une puce AMD Ryzen pour ses Model Y produites dans la Gigafactory de Shanghai. Malgré la pénurie de composants, Tesla vient de connaître son meilleur trimestre jamais réalisé.

Le MCU dans la Tesla Model Y est désormais equipé de puce AMD – Crédits : Tesla

Spider-Man : le « top 3 » de James Gunn

À l’occasion de la sortie de Spider-Man : No Way Home qui approche à grands pas, James Gunn a dévoilé son classement des meilleurs films de la franchise sur son compte Twitter. Selon le réalisateur, Into The Spider-Verse est sur la première marche du podium, suivi de Spider-Man 2 et Homecoming. Ce « top 3 » n’a pas fait l’unanimité et nombreux sont ceux qui ont trouvé injuste d’opposer un long-métrage d’animation à des « live-action ». Cela n’a pas suffi à déstabiliser James Gunn qui insiste et considère que « son classement est honnête ».

