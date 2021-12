Un nouveau trailer pour Uncharted, Fuchsia pour remplacer Android chez Samsung, un trou noir à proximité de la Terre, c’est le récap’

Sony Pictures Entertainment dévoile un nouveau trailer de Uncharted, Samsung pourrait remplacer Android par Fuchsia dans ses futurs smartphones, un trou noir dévore et recrache de la matière à proximité de la Terre, c’est le récap’ du jour.

Les aventures de Nathan Drake dévoilées dans un nouveau trailer`

À quelques jours de Noêl, Sony gâte ses fans avec une nouvelle bande-annonce de Uncharted, l’adaptation tant attendue du jeu développé par Naughty Dog. Dans ce trailer, on retrouve Tom Holland qui incarne l’aventurier : bateaux pirates, trésors enfouis et lieux anciens, le film promet de rester fidèle au jeu et riche en aventures. Uncharted, réalisé par Ruben Fleischer, arrivera en salles le 18 février 2022.

Un joli cadeau de Noël pour les spectateurs – Crédit : capture d’écran YouTube

Samsung : Android pourrait disparaître au profit de Fuchsia

C’est sur Twitter que le leaker Dohyun Kim a révélé que Samsung pourrait bien dire Adieu à Android pour accueillir Fuchsia, le système d’exploitation développé par Google. Il s’agirait du plus gros changement que les Galaxy n’aient jamais connus, toutefois il faudra certainement du temps au géant sud-coréen pour mettre en place le nouvel OS. Dohyun Kim déclare « il faudra quelques années à Samsung pour l’adopter » appuyé par un « Oui » du célèbre leaker Ice Universe.

Samsung Galaxy S21 Ultra – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Un trou noir supermassif à proximité de la Terre

Une étude vient de se concentrer sur la présence d’un trou noir avec une masse de 55 millions de soleils dans une galaxie à environ 12 millions d’années-lumière appelée Centaurus A. Le trou noir supermassif se nourrit de gaz puis « éjecte la majeure partie de la matière dans l’espace, à des distances probablement supérieures à un million d’années-lumière », explique Benjamin McKinley, chercheur au ICRAR en Australie. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour tout comprendre du processus en œuvre.

