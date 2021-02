Un outil polyvalent pour dessiner, créer et animer vos illustrations (quel que soit le support)

Les dessinateurs sur supports numériques ont non seulement besoin d’un outil complet et fiable pour créer et composer leurs illustrations, mais ils ont également besoin d’un outil multiplateforme qui leur permet de commencer un travail sur smartphone dès qu’ils ont une idée et de le finaliser sur ordinateur de bureau à la maison ou n’importe où avec un ordinateur portable ou une tablette.

Clip Studio Paint est l’outil idéal qui comblera leurs exigences en matière de richesse et de diversité des outils et des fonctionnalités, et leur proposera les mêmes fonctions aussi bien sur smartphone ou tablette que sur ordinateur.

Cet outil complet développé par l’éditeur de solutions logicielles CELSYS, offre tous les outils nécessaires à leur liberté d’expression et à leur créativité pour dessiner, illustrer, mettre en page, et même animer leurs dessins numériques. Quel que soit le type de projet graphique à réaliser, Clip Studio Paint facilite sa conception sur tout support.

Un logiciel polyvalent aux multiples fonctionnalités

Clip Studio Paint est un logiciel graphique professionnel qui comprend énormément de fonctionnalités, et qui, pour les utilisateurs ayant déjà l’expérience d’autres applications de traitement d’images, offre un véritable gain de temps. En effet, l’un des atouts majeurs de Clip Studio Paint, c’est sa polyvalence et sa capacité à regrouper plusieurs logiciels graphiques et de mise en page en une seule application. En fonction du type de projet graphique que vous souhaitez composer, plusieurs formats et outils s’offrent à vous : webtoon, BD, manga, illustration, impression de fanzine, animation et BD avancé. Déterminer l’utilisation de l’œuvre permet de donner une structure à votre page et de régler la résolution et les paramètres de la planche, de la toile ou de la chronologie s’il s’agit d’une animation.

L’interface, disponible en 6 langues dont le français, offre une présentation intuitive, similaire à d’autres logiciels de graphisme. Les outils et les différentes propriétés de chaque outil sont disposés dans des panneaux à gauche et qui restent modulables et personnalisables. La navigation, les calques et les propriétés des calques sont situés sur la droite. L’espace de travail peut être agrandi et modulé à l’infini et la fonction Cloud incluse permet non seulement de sauvegarder en ligne les données de dessins pour les continuer sur un autre appareil, mais aussi de sauvegarder les paramètres du logiciel, comme la disposition de l’espace de travail, pour avoir la même sur ses différents dispositifs utilisés. Pour se faire, vous pouvez désactiver les fenêtres et les outils dont vous n’avez pas besoin. Il est également possible d’éditer vos propres raccourcis et de créer ou personnaliser vos propres brushs. De nombreux outils sont déjà pré-réglés selon les préférences des utilisateurs, mais ces derniers peuvent les adapter en fonction de leurs besoins et de leurs exigences.

L’une des forces du logiciel est d’intégrer, dans son édition EX, un système de mise en page selon le type de projet. Clip Studio Paint vous permet de créer plusieurs pages à la suite selon le format déterminé au moment de la création du projet et intègre directement des marges s’il est conçu pour un projet destiné à l’impression par exemple.

Style d’illustration traditionnel, peinture, manga, bande dessinée, quel que soit votre style graphique, Clip Studio Paint fournit une multitude de pinceaux et d’outils graphiques pour dessiner le trait parfait. Le rendu des pinceaux offre un tracé naturel et réaliste, comme si vous dessiniez sur une feuille mais avec la possibilité de retoucher chaque trait individuellement.

Pixellisation ou vectorisation ?

Comme de nombreux logiciels de dessin et de peinture numérique, Clip Studio Paint utilise un système de calques non destructifs, qui permet de travailler individuellement sur différents éléments de votre illustration, et d’y revenir indéfiniment.

Autre avantage certain de Clip Studio Paint sur ses concurrents, c’est la possibilité de travailler avec des pixels ou en vectoriel en changeant simplement de calque. Les dessinateurs pourront ainsi mixer les 2 méthodes selon leur besoin sur une même création.

Petit rappel technique : la prérogative du vectoriel réside dans sa structure qui permet de travailler chaque trait avec précision à l’aide des points de contrôle. Par rapport à une image matricielle, il a aussi l’avantage de conserver sa qualité sans se déformer lors de l’agrandissement ou du rétrécissement de la toile. Au niveau de la gestion des calques et de ses attributs, Clip Studio Paint intègre un impressionnant catalogue de fonctionnalités. Pour n’en citer que quelques-unes, les illustrateurs pourront retrouver le système de masque d’écrêtage, le masque de fusion, le calque de correction de teintes, l’assignation d’un calque comme calque de référence, l’opacité, le mode de combinaison et bien d’autres.

Les outils de dessin et leurs propriétés

En tant que dessinateur ou illustrateur, quelle que soit votre spécialité, les outils les plus importants, ce sont évidemment les crayons et les pinceaux. Vous disposez d’une multitude de styles différents selon le rendu que vous souhaitez obtenir : stylo, marqueur, crayon, pastel, aquarelle, peinture épaisse, encre de Chine, aérographe ou décoration. Pour chaque élément, vous pouvez ajuster l’effet, l’épaisseur, l’opacité, activer l’anticrénelage ou bien régler la stabilisation du tracé, ce qui évite les tremblements et facilite la réalisation d’un trait fluide et parfait.

Chaque tracé peut être retouché pour correspondre complètement à ce que vous désirez. Vous trouvez que l’extrémité de votre tracé ne va pas, vous pouvez ajuster uniquement l’épaisseur d’une partie de votre trait. Très pratique notamment lorsque vous souhaitez réaliser une chevelure dont l’extrémité s’affine sur les longueurs par exemple. Vous pouvez également agrandir ou gérer la densité de votre trait selon la pression de votre stylet si vous travaillez sur une tablette graphique.

La gestion des couleurs avec Clip Studio Paint

Cercle chromatique, pipette et palette de couleurs sont les outils de base en matière de gestion colorimétrique. Mais Clip Studio Paint va beaucoup plus loin en intégrant des outils de remplissage intelligent et de colorisation par l’IA. Appliquez grossièrement des aplats de couleurs sur les différents éléments de votre croquis sans vous préoccuper des contours, afin de donner des indications à l’IA sur les nuances à utiliser pour remplir la composition. Sélectionnez la commande de colorisation automatique dans le menu Édition et laissez faire l’intelligence artificielle. Le résultat est bluffant et les contours sont respectés.

Effets, filtres et matériaux

Les effets et filtres de base remplissent parfaitement leurs fonctions. Vous pouvez ajouter des effets artistiques et mosaïque, appliquer un filtre flou, déformer, ajuster la netteté ou au contraire donner un rendu bruité, etc.

Mais Clip Studio Paint fournit également tout un catalogue de contenus, de motifs, ou encore de modèles 3D pour vous aider dans la réalisation de votre projet. Ces matériaux sont disponibles dans Clip Studio Assets, et téléchargeables selon vos besoins. Inutile d’encombrer votre espace de travail avec une multitude de textures.

Vous aurez certainement remarqué ces petites icônes verticales dans le panneau de droite.

Elles vous permettent d’accéder à des « matériaux ». Rassemblées en différentes grandes catégories, elles octroient un gain de temps considérable à celui qui les utilise. Arrière-plans, textures, dégradés, trames, lignes reproduisant du feuillage, des tuiles, des chaînes et toutes sortes de motifs.

Et si vous souhaitez placer votre personnage dans un environnement spécifique, des matériaux d’environnements en 3D sont également disponibles. Vous pouvez vous en servir comme modèles pour corriger votre perspective ou vous donner l’inspiration dans le design de certains composants.

Et parmi ces matériaux 3D, Clip Studio Paint intègre également des mannequins qui vous assistent dans la modélisation de vos corps, de manière à mieux visualiser les traits nécessaires pour mettre en scène le mouvement ou la position de vos personnages. Corps entiers dans différentes positions ou parties spécifiques peuvent être déplacés et ajustés selon les besoins du dessinateur. La position de la caméra peut être modifiée afin d’adapter l’angle de vue désiré.

Mise en page d’une bande dessinée

Spécialisé dans le dessin et l’illustration, Clip Studio Paint bénéficie également de fonctionnalités de mise en page indispensable pour la réalisation de mangas, webtoons et autres styles de BD.

Le logiciel intègre ainsi un excellent gestionnaire de cadres, qui permet de composer des cases aux dimensions désirées et de les découper comme bon vous semble. Les illustrations peuvent respecter les contours des vignettes ou pas, selon le style adopté.

Le système de bulles et l’outil Texte offrent également de nombreuses possibilités en matière de création. La forme, le contour, la flèche, le fond, l’écriture, la trame, l’arrondi, la couleur, et bien d’autres éléments peuvent être personnalisés.

Les outils d’Animation

L’animation est aussi une fonctionnalité de Clip Studio Paint qui n’a pas été négligée.

Après avoir dessiné les étapes clés du mouvement de votre personnage dans différents calques, vous pourrez les ajouter dans un dossier d’animation, puis dans une timeline. Cette ligne de temps est une caractéristique essentielle des éditeurs vidéo et Clip Studio Paint en est pourvu. Chaque image sera liée aux autres chronologiquement. Notez qu’un système « pelure d’oignon» vous permet de visualiser les images adjacentes avant et après, et de créer ainsi des animations en 2D plus fluides.

L’outil d’animation prend également en charge l’importation de musique et d’effets sonores afin de donner vie à votre projet.

Fonctionnement similaire quel que soit le support

En plus d’être complet et polyvalent, Clip Studio Paint peut être utilisé n’importe où et sur n’importe quel support.

Vous pouvez télécharger et installer le logiciel graphique sur votre ordinateur sous Windows ou Mac, mais aussi en profiter sur votre smartphone et votre tablette Android, iPhone ou iPad. Une version Chromebook est également disponible.

Nouvellement disponible sur les appareils Android, depuis décembre 2020, Clip studio Paint est désormais entièrement fonctionnel sur tous les principaux systèmes d’exploitation, ce qui en fait l’application de dessin numérique parfaite pour les créateurs occupés et toujours en déplacement.

Et ce qui rassure, c’est que l’utilisateur retrouve l’ensemble des outils aussi bien sur son écran de PC que sur sa tablette ou son smartphone. L’interface reste rigoureusement complète quelque soit la version. Les dessinateurs distingueront ainsi toutes les barres de menus, mais elles pourront se déployer selon leurs besoins, de manière à occuper le moins d’espace possible par rapport à la zone de dessin.

Un logiciel de dessin numérique à tester sans attendre

Du croquis à l’exportation en passant par la colorisation, la finition et la mise en page, toutes les étapes de votre projet graphique sont prises en charge par le logiciel tout-en-un Clip Studio Paint. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, les possibilités du logiciel sont infinies et permettent de reproduire tous les styles de peinture et de dessin.

Le catalogue des matériaux et des motifs ainsi que le système de remplissage intelligent des couleurs feront gagner un temps précieux aux illustrateurs. De même, l’interface et l’accès aux outils sont similaires d’une version pour PC à l’application mobile, ce qui facilite la prise en main quel que soit le support utilisé.

N’hésitez pas à télécharger, installer et tester gratuitement toutes les fonctions de Clip Studio Paint sans aucune restriction pendant 30 jours ou bénéficier de 3 à 6 mois offerts après souscription à un abonnement mensuel. L’application mobile est quant à elle utilisable gratuitement une heure par jour. La création d’un compte gratuit vous permet d’accéder à la bibliothèque de matériaux Clip Studio Assets et de discuter avec l’ensemble de la communauté créative. Vous pourrez également consulter les nombreux tutoriels et astuces quel que soit votre niveau. Vous apprendrez ainsi à mieux maîtriser l’outil pour une expérience utilisateur optimale.

Cet article est une publication sponsorisée par Clip Studio.