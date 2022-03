Un pack de 1000 jeux vidéo, livres, BD, vendu 10$ pour aider l’Ukraine

Necrosoft Games a lancé un pack caritatif afin de récolter des fonds pour l’Ukraine assiégée. En payant 10 dollars, vous aurez accès à près de 1000 jeux vidéo, jeux de plateau, livres et autres créations.

Bundle for Ukraine – Crédit : itch.io / Necrosoft Games

Après la livraison de stations Starlink à l’Ukraine, la solidarité continue de s’organiser pour venir en aide au pays assiégé par la Russie. Et les studios de développement ne sont pas en reste. Necrosoft Games a lancé un pack regroupant près d’un millier de jeux vidéo, RPG de table, livres, musique, bandes dessinées. Vous pouvez mettre la main dessus en payant 10 dollars mais le studio vous encourage « fortement à payer au-dessus du minimum si vous pouvez vous le permettre ».

Dans le détail, 732 créateurs du monde entier participent à cette initiative. Tous les bénéfices engrangés seront reversés à deux associations : International Medical Corps et Voices of Children. La première citée fournit une assistance médicale dans la région en proie aux bombardements. La seconde est une association ukrainienne qui vient en aide aux enfants confrontés aux horreurs de la guerre, du syndrome de stress post-traumatique à leur réadaptation à l’école. Voices of Children a également participé activement à la mise en place d’abris.

Bundle for Ukraine : déjà plus de 357 000 dollars récoltés

À l’heure où nous écrivons ces lignes, plus de 357 000 dollars ont d’ores et déjà été récoltés, l’objectif ultime étant d’atteindre 1 million. En moyenne, les participants ont investi 14,99 dollars pour obtenir le pack. La contribution la plus haute s’élève à 1500 dollars pour le moment.

« Le peuple ukrainien est attaqué. En tant que développeurs de jeux, nous voulons créer de nouveaux mondes, pas détruire celui que nous avons. C’est pourquoi nous nous sommes regroupés pour proposer ce forfait caritatif afin d’aider les Ukrainiens à survivre à cette épreuve et à prospérer après la fin de la guerre », souligne Necrosoft Games sur la page itch.io du projet.

Concernant l’économie justement, rappelons que l’Ukraine produit 70 % du néon hautement purifié nécessaire pour fabriquer des microcomposants. Ce qui risque d’augmenter la pénurie de puces.

Source : itch.io