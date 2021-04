Un PC Acer Aspire avec une souris et une housse pour moins de 500€ chez Darty

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter d’une réduction de -16% sur un pack contenant un PC portable Acer Aspire A315-56-33WN, une souris sans fil et une housse. Le tout passe ainsi sous la barre des 500€ !

Darty vous propose le PC portable Acer Aspire A315-56-33WN avec une souris sans fil et une housse de protection pour seulement 499,99€ au lieu de 599,99€. Une réduction exceptionnelle de 100€ à ne pas rater sur cet ordinateur adaptable à toute la famille.

Le PC Acer Aspire A315-56-33WN : un concentré de technologie pour moins de 500€

Idéal autant pour travailler que pour se divertir, le PC portable Acer Aspire A315-56-33WN intègre les plus récentes cartes graphiques Intel UHD, les processeurs mobiles Intel Core i3 10ème génération, un pavé tactile de précision et une mémoire DDR4 8Go. Équipé d’un écran de 15,6 pouces Full HD avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, il vous offre un grand confort visuel et peut réduire la fatigue visuelle grâce à la technologie AcerBluelightShield.

Côté performances, il propose une fréquence de base de 1,2 GHz (jusqu’à 3,4 GHz en mode Turbo Boost), 4Mo de mémoire cache et 8Go de mémoire vive pour une expérience fluide. Grâce à sa mémoire SSD de 256Go, vous pourrez de plus stocker tous vos contenus sans problème.

En achetant ce PC portable aujourd’hui chez Darty, vous profitez donc de 100€ de réduction, mais aussi des frais de livraison offerts et d’une garantie de 2 ans. L’enseigne vous propose également 50€ de remise sur Microsoft 365 Famille avec ce PC et 80€ de remise supplémentaire pour toute souscription d’une Bbox Fibre en simultané.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.