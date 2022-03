Un personnage de The Boys absent de la saison 3, 5 fermes de bots démantelées en Ukraine, Falcon et le Soldat de l’Hiver censuré, c’est le récap’

Un protagoniste phare de The Boys ne reviendra pas, l’Ukraine neutralise cinq fermes de bots de désinformation, Disney censure l’hémoglobine dans Falcon et le Soldat de l’Hiver, c’est l’heure du récap’ !

Ce personnage culte ne sera pas présent pas dans la saison 3 de The Boys. En Ukraine, les services secrets ont mis hors service cinq fermes de bots pro-russes. Certaines scènes violentes de Falcon et le Soldat de l’Hiver ont été coupées par Disney. Place au récapitulatif !

The Boys : un personnage aux abonnés absents

Attention spoilers ! En piteux état à la fin de la saison 2 de The Boys, Stormfront n’apparaîtra pas dans le troisième acte. Le personnage campé par Aya Cash est pourtant toujours en vie mais elle ne sera pas de la partie. L’actrice a confié qu’elle regardera la série comme tout le monde sur son canapé « malheureusement ». Amère, elle souligne toutefois qu’elle accepterait volontiers de participer de nouveau à l’aventure en cas de besoin scénaristique.

Stormfront (Aya Cash) dans The Boys – Crédit : Amazon

L’Ukraine désactive des fermes de bots pro-russes

Toujours affairée à envahir l’Ukraine, la Russie utilise tous les moyens possibles pour déstabiliser son adversaire. Des fermes de bots ont notamment été installées dans plusieurs régions afin de distiller la peur via de fausses informations diffusées via les réseaux sociaux. Les services secrets ukrainiens viennent d’en démanteler cinq, interceptant un gros arsenal informatique.

Des bots pour répandre de fausses informations en Ukraine – Crédit : SBU



Falcon et le Soldat de l’Hiver : Disney retire le sang de certaines scènes

Diffusée l’année dernière, la série Falcon et le Soldat de l’Hiver a été éditée récemment par Disney. Des scènes jugées trop sanglantes et violentes ont été modifiées comme celle où Wilfred Nagel est touché par une balle mortelle en plein torse. Étonnamment, d’autres scènes plus hardcores ont visiblement été conservées dans leur état d’origine.

