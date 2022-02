Un plastique 2 fois plus fort que l’acier, la préparation (très) physique de Brie Larson alias Captain Marvel, la saison 8 de Futurama annoncée, c’est le récap’

En ce jeudi 10 février, nous avons eu vent d’un superplastique deux fois plus robuste que l’acier. Par ailleurs, Brie Larson a évoqué son entraînement physique intensif pour son rôle de Captain Marvel. Enfin, les amateurs de Futurama ont le sourire puisqu’une nouvelle saison est prévue. On vous condense tout ça ci-dessous !

Un nouveau plastique aux caractéristiques impressionnantes

Des chercheurs du MIT ont révélé leur dernière trouvaille : le 2DPA-1. Celui-ci n’est autre qu’un superplastique qui surclasse l’acier aux tests de résistance. Pouvant aussi conduire l’électricité et bloquer les gaz, il serait très facile à produire à grande échelle. Il pourrait ainsi devenir à terme une alternative de choix alors que nous peinons à recycler le plastique existant.

Superplastique 2DPA-1 – Crédit : Fast Company

Captain Marvel : Brie Larson a poussé son corps au maximum

Le 15 février 2023, Brie Larson sera à l’affiche de The Marvels où elle campera le rôle de Captain Marvel. Alors que le tournage a d’ores et déjà démarré, elle s’est confiée à Insider sur son entraînement de choc. Soucieuse d’être affûtée sur le plan physique et d’accroître sa souplesse, elle n’a pas ménagé ses efforts : « Je suis allée bien au-delà de ce que je croyais possible pour mon corps », raconte-t-elle. Et de souligner qu’elle avait même réussi à pousser la Jeep de son coach. Plutôt badass !

Brie Larson – Crédit : Marvel Studios

Futurama revient enfin !

Neuf ans après l’arrêt de sa diffusion, la série animée Futurama va renaître de ses cendres. 20 nouveaux épisodes débarqueront l’année prochaine sur Hulu et probablement sur Disney+ dans nos contrées, la plateforme de Mickey hébergeant déjà les sept autres saisons. Une excellente nouvelle pour les fans du programme qui vont pouvoir retrouver leurs personnages fétiches.

