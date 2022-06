Un port USB-C universel dès 2024, Joker 2 confirmé, le télescope James Webb percuté par un météoroïde, c’est le récap’ de la semaine￼

Vous êtes fans de The Boys ou du Joker de Joaquin Phoenix ? Bonnes nouvelles, la saison 4 de la série de Prime Video a été confirmée, tout comme la suite du film à succès de Todd Phillips. Alors que Meta pourrait repousser le lancement de ses lunettes de réalité augmentée, un météoroïde percute le télescope James Webb de la NASA et le Parlement européen confirme que tous les appareils vendus au sein de l’UE devront adopter l’USB-C d’ici 2024, y compris les iPhone.

Plus que deux ans avant l’adoption du port USB-C universel

C’est désormais officiel, le Parlement européen a tranché en faveur du port USB-C universel. La nouvelle législation stipule que tous les smartphones et autres appareils électroniques vendus au sein de l’UE devront adopter l’USB-C d’ici automne 2024, y compris les iPhone d’Apple, qui utilisent jusqu’à présent le Lightning. Cette nouvelle loi ne s’appliquera qu’aux chargeurs filaires.

Todd Philips confirme la sortie de Joker 2

C’est sur son compte Instagram que Toff Phillips a partagé deux photos afin de confirmer la suite du Joker. L’image de la couverture du script nous permet d’en découvrir le titre, Joker : Folie à Deux, tandis que la seconde photo confirme le retour de Joaquin Phoenix dans la peau d’Arthur Fleck. Reste à savoir quand sortira ce deuxième volet…

James Webb percuté par un météoroïde plus gros que prévu

Un mois après son décollage, le télescope spatial James Webb a été percuté par un météoroïde, endommageant l’un des segments du miroir du télescope de la NASA. L’agence spatiale américaine a confirmé que James Webb pourra malgré tout poursuivre sa mission puisqu’il « fonctionne toujours à un niveau qui dépasse toutes les exigences de la mission ».

Les lunettes de réalité augmentée de Meta ne sortiront finalement pas en 2024

Un nouveau rapport de The Information vient d’annoncer que la commercialisation des premières lunettes de réalité augmentée de Meta ne sortiront finalement pas en 2024. La société de Mark Zuckerberg n’a pas encore officiellement confirmé ce retard. En attendant le lancement commercial, Meta pourrait décider d’utiliser ses lunettes Project Nazare pour en faire des produits de démonstration.

The Boys aura droit à sa saison 4 sur Prime Video

Les fans peuvent se réjouir, alors que la saison 3 de The Boys cartonne, Amazon vient de confirmer la saison 4 de la série sur Prime Video. Le créateur de la série, Eric Kripke, a tenu a remercié «[…] Sony, Amazon mais surtout les fans d’avoir adopté la série pour leur permettre d’en faire plus ».

Nos tests et dossiers de la semaine

Asus Zenbook S13 OLED : un PC ultraléger presque parfait

Outre une connectique limitée et une dalle un peu brillante, le Zenbook S13 OLED est particulièrement convaincant. Compact et léger, ce petit PC nous a séduits grâce à ses excellentes performances, sa superbe qualité d’affichage, et sa belle autonomie. Asus ajoute à cet excellent ultrabook un bon lecteur d’empreintes digitales et un pavé tactile avec fonction NumPad.

Lire > Test Asus Zenbook S13 OLED : enfin le petit PC ultraléger ultime ?

Quelle liseuse choisir en 2022 ?

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle liseuse mais vous ne savez quel modèle choisir ? Ce dossier est fait pour vous ! Nous vous avons préparé un comparatif des meilleures liseuses de 2022, afin de vous aider à trouver le modèle le plus adapté à vos besoins et à votre budget. Découvrez les points forts et les points faibles des différents modèles Amazon, Vivlio et Kobo (Fnac).

