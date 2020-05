Un reboot de Scarface écrit par les frères Cohen est en préparation

Il y a des chefs-d’œuvre du cinéma que l’on aurait plutôt peur de voir rebooté, et Scarface, véritable référence du genre film de gangsters, en fait certainement partie. Mais Universal Pictures semble vouloir faire les choses bien, et a confié l’écriture du film à deux réalisateurs et scénaristes qui collectionnent les récompenses.

Ce sont en effet les frères Cohen (The Big Lebowski, No Country for Old Men) qui rédigent actuellement le script de ce reboot. Le film sera réalisé par l’italien Luca Guadagnino, qui s’est fait connaître à l’international en 2018 grâce à Call me by your name, un drame romantique avec Timothée Chalamet acclamé par la critique. Le réalisateur travaille aussi actuellement sur un nouveau film inspiré du roman Sa Majesté des Mouches.

Un troisième Scarface à Los Angeles

Ce projet Scarface est en fait le deuxième reboot d’un vieux film du même nom. Le célèbre long-métrage réalisé par Brian de Palma en 1983 est en effet un remake d’un premier film sorti en 1932, qui s’inspirait à l’époque de la vie d’Al Capone. La version des années 80 suivait quant à elle le parcours de Tony Montana, interprété par Al Pacino, un gangster cubain fraîchement débarqué à Miami qui va devenir un baron de la drogue.

Puisque ce nouveau film Scarface est annoncé comme un reboot et non un remake, on ignore encore s’il sera centré à nouveau sur Montana ou sur un tout nouveau personnage. Le site Deadline affirme cependant que l’action ne se déroulera pas en Floride mais à Los Angeles. Les frères Cohen travailleraient sur le projet depuis déjà trois ans, mais le studio n’a pas encore annoncé de date de sortie officielle. Avec toutes les productions actuellement à l’arrêt à Hollywood, ce nouveau Scarface se fera certainement attendre quelques années de plus.

