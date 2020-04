Un Samsung Galaxy avec une pop-up camera serait en préparation

Crédits : Pigtou / OnLeaks

Ces nouvelles révélations ont été faites par le leaker bien connu @Onleaks et par Pigtou, un site de vente en ligne de coques de protections pour smartphones. Samsung aurait un projet avancé de téléphone dont la caméra selfie serait rétractable, gardant ainsi une esthétique parfaite, au détriment toutefois de la facilité d’usage.

Un caméra selfie pop-up, mais pourquoi ?

Si les informations révélées par Onleaks et Pigtou sont exactes, Samsung se préparerait à mettre sur le marché un smartphone de milieu de gamme disposant d’une caméra selfie dite pop-up. Bien que celui-ci n’ait pas été nommé, il pourrait être issu de la série des Galaxy A comme l’indique la présence d’un capteur d’empreintes digitales au dos de l’appareil ou la forme arrondie des bordures.

Il s’agirait d’un smartphone de 160,9 mm de haut, 77 mm de large et 9,2 mm d’épaisseur, équipé d’un écran de 6,5 pouces de diagonale. Sur la partie haute, en plus de cette caméra pop-up, on trouverait un émetteur infrarouge. Sur la partie basse se trouvent un port USB-C, le micro, un haut-parleur, mais pas de prise audio jack.

Ce type de caméra pop-up a déjà été vu sur le OnePlus 7 Pro et le OnePlus 7T Pro. Malgré sa solidité, elle est capable de servir de décapsuleur, elle n’a pas été maintenue sur le OnePlus 8 Pro, celui-ci étant équipé d’un poinçon dans l’écran comme le OnePlus 8 que nous avons testé. Samsung dispose de ce genre de technologie, nommé Infinity-O chez le constructeur coréen. La présence d’une caméra pop-up ne se justifie donc que par la volonté de se différencier sur un marché de milieu de gamme très encombré.

Source : Pigtou