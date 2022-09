Un State of Play annoncé pour ce soir avec 10 jeux PS5, PS4 et PSVR 2

Sony a annoncé un State of Play surprise pour ce soir. L’évènement couvrira 10 jeux à venir sur PS5, PS4 et PSVR 2. Préparez-vous à découvrir des annonces, des trailers et surtout des vidéos de gameplay.

À cette période de l’année, on ne s’attendait pas forcément à un nouvel évènement majeur de jeux vidéo. Pourtant, Sony a préparé un State of Play qui se tiendra ce soir à partir de 23h59, heure de France métropolitaine. Ce State of Play sera l’occasion de découvrir 10 jeux à venir sur PS5, PS4 et PSVR 2. Il sera diffusé sur les chaînes YouTube et Twitch de PlayStation.

Manette de la PS5 – Crédit : Kamil S / Unsplash

Sony a annoncé que ce State of Play surprise sera l’occasion de découvrir des annonces, des mises à jour et du gameplay des prochains jeux. God of War : Ragnarök attendu pour le 9 novembre pourrait être au programme, mais Sony n’a pas dévoilé les noms des jeux qui feront partie de l’évènement ce soir.

20 minutes d’annonces et de gameplay pour ce State of Play

Selon le blog de PlayStation qui a annoncé le State of Play, « attendez-vous à environ 20 minutes d’annonces, de nouvelles mises à jour et de contenu gameplay pour 10 jeux bientôt disponibles sur PS5, PS4 et PSVR 2 ».

Un nouveau State of Play sera diffusé demain.⁰

De nouvelles informations concernant la PS5, PS4 et PS VR2 seront dévoilées.⁰

Tous les détails : https://t.co/RgV9eYvsBP pic.twitter.com/1USxxO8nmm — PlayStation France (@PlayStationFR) September 12, 2022

Aucun nom de jeu n’a été communiqué pour le moment. Cependant, Sony a précisé qu’il faut s’attendre à « des mises à jour stupéfiantes de nos incroyables partenaires japonais et quelques surprises d’autres développeurs du monde entier ». Il semblerait donc que ce State of Play soit davantage centré sur les studios tiers de développement. Les jeux des partenaires japonais pourraient donc être Resident Evil 4 Remake, Final Fantasy 16, Final Fantasy 7 Rebirth et d’autres.

En ce qui concerne le PSVR 2 dont la sortie est attendue pour début 2023, Sony pourrait donner plus de détails sur les jeux du casque de réalité virtuelle. Le dernier State of Play qui s’est tenu au mois de juin a présenté plusieurs titres du PSVR 2 comme Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village, The Walking Dead et No Man’s Sky. Le State of Play n’est d’ailleurs pas le seul évènement de jeux vidéo aujourd’hui. On attend aussi le Nintendo Direct qui se tiendra à 16h pendant environ 40 minutes.

Source : Engadget