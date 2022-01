Un studio de cinéma va s’installer dans l’espace

La Station spatiale internationale – Crédit : ESA

Tourner des scènes cosmiques sur fond vert sera bientôt passé de mode. Space Entertainment Enterprise (SEE) compte ainsi lancer un studio de télévision et de cinéma dans l’espace à l’horizon fin 2024. Baptisé SEE-1, il permettra notamment de produire des films et des programmes télévisuels en microgravité. Le module accueillera également des évènements musicaux et sportifs. Artistes et créatifs en tout genre auront la possibilité de produire du contenu à bord du module. Et pourront même diffuser en direct le fruit de leur travail !

Space Entertainment Enterprise n’est autre que la société qui coproduit le prochain film de Tom Cruise dans l’espace. À noter que le studio cosmique se greffera à la station commerciale Axiom. En cours de construction, celle-ci sera rattachée à la Station spatiale internationale. Elle devrait théoriquement se détacher de l’ISS en 2028, continuant toutefois à tourner autour. Détail intéressant, le studio SEE-1 représentera un cinquième de la taille totale de la station Axiom.

À lire > Dans l’Espace, les Russes ont débuté le tournage d’un film à bord de l’ISS

Studio dans l’espace : un bond de géant pour le cinéma

SEE est actuellement en pourparlers avec des investisseurs et des partenaires commerciaux afin de pouvoir concrétiser le projet. Une nouvelle levée de fonds est d’ailleurs prévue prochainement. « SEE-1 est une opportunité incroyable pour l’humanité de faire un bond en avant en écrivant un nouveau chapitre passionnant dans l’espace », ont souligné Dmitry et Elena Lesnevsky, à la tête de Space Entertainment Enterprise.

L’espace fait partie des terrains de prédilection des amateurs de SF. « De Jules Verne à Star Trek , le divertissement de science-fiction a inspiré des millions de personnes à travers le monde, rêvant de ce que l’avenir pourrait leur réserver. La création d’un lieu de divertissement de nouvelle génération dans l’espace ouvre d’innombrables portes pour créer de nouveaux contenus incroyables et faire de ces rêves une réalité« , s’est félicité Richard Johnston, directeur des opérations de SEE.

Pour rappel, une équipe russe a d’ores et déjà tourné à bord de l’ISS, coiffant Tom Cruise au poteau.

Source : The Hollywood Reporter