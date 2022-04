Un super PC portable Lenovo à moins de 270€ chez Darty

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter d’un PC portable à un prix exceptionnel. Grâce à Darty, vous allez pouvoir travailler, étudier ou encore jouer sur votre ordinateur en dépensant moins de 270€ !

Pour ce faire, rendez-vous de suite sur le site de Darty et procurez-vous le Lenovo Ideapad 3 15IGL05 pour seulement 269,99€ au lieu de 349,99€.

En achetant le PC portable chez Darty, l’enseigne vous offre :

Un abonnement d’un an pour Office 365 Personnel.

4 mois d’abonnement pour Deezer Premium.

Un processeur Intel Celeron, 4Go de RAM et 128Go SSD

Le PC portable Lenovo Ideapad 3 15IGL05 n’est pas cher, ça c’est sûr, mais il n’en est pas moins de qualité. Loin d’être un ordinateur portable de pacotille, il propose par exemple un processeur Intel Celeron N4020 avec 4Go de RAM. Il supporte ainsi le streaming, les jeux vidéo en ligne et toutes les activités courantes.

Sur sa fiche technique, on trouve également 1,1GHz de fréquence de base et jusqu’à 2,8GHz en rafale, ainsi qu’un écran 15,6″ avec une résolution de 1366 x 768 pixels. Le Lenovo Ideapad 3 15IGL05 offre aussi 128Go de stockage SSD et peut donc conserver tous vos fichiers sans problème.

Vous avez de nombreux périphériques ? Pas de panique. Le Lenovo Ideapad 3 vous propose un port HDMI, 2 ports USB 3.2 et un port 2.0.

Grâce à cette offre exceptionnelle, vous profitez ainsi d’un ordinateur portable qui offre tout ce dont un PC a besoin, et ce, pour un prix plus bas que la plupart des smartphones aujourd’hui.

Précisons que la livraison est gratuite et que vous pouvez choisir le retrait gratuit en magasin en seulement 1h (selon les disponibilités). Pour les plus petits budgets, l’enseigne propose également le paiement en 4 fois (4 paiement de 67,49€ avec 5,94€ de financement).

Sans surprise, cette offre est n°1 des ventes chez Darty. Les stocks partent donc vite et si vous souhaitez en profiter à ce prix, il va falloir vous dépêcher !