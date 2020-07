Un tatouage au crayon permettra de surveiller son état de santé

Dans une nouvelle étude, les ingénieurs de l’Université du Missouri ont démontré que la simple combinaison de crayons et de papier pouvait être utilisée pour créer des dispositifs permettant de surveiller la santé des personnes.

Crédit : Université du Missouri

Il s’avère que les crayons dont le noyau est composé à plus de 90 % de graphite conduisent une quantité importante d’énergie créée par la friction lorsqu’on les utilise pour écrire sur du papier classique. Le graphite peut servir d’électrode de détection, tandis que le papier fournit une structure de support flexible. L’équipe a constaté que les crayons contenant 93 % de graphite étaient les plus efficaces.

Zheng Yan, professeur assistant à l’Université, a déclaré que de nombreux dispositifs biomédicaux sur la peau existants dans le commerce contiennent souvent deux composants principaux : un composant de suivi biomédical et un matériau flexible environnant, comme le plastique, pour fournir une structure de soutien au composant afin de maintenir une connexion sur la peau.

L’équipe affirme qu’il est possible de fabriquer des appareils qui surveillent des données comme la température et le niveau de glucose d’une personne. De plus, les capteurs peuvent fonctionner en temps réel et fournir des données fiables.

Pour quels usages ?

Les chercheurs ont déclaré que leur découverte pourrait avoir de larges applications futures dans le domaine des soins de santé personnalisés à domicile, de l’éducation et de la recherche scientifique à distance, notamment lors de la pandémie COVID-19. M. Yan a déclaré que la prochaine étape du groupe serait de développer et de tester l’utilisation des composants biomédicaux, y compris les capteurs électrophysiologiques, de température et biochimiques.

Un avantage supplémentaire de leur approche est que le papier peut se décomposer en une semaine environ, par rapport à de nombreux appareils commerciaux qui contiennent des composants qui ne sont pas facilement décomposables.

Source : Université du Missouri