Un teaser enflammé de House of the Dragon, le plus gros fan de Donjons & Dragons, des casques VR dans les tiroirs de Meta, c’est le récap’ de la semaine￼

Le spin-off de Game of Thrones se dévoile, une campagne de D&D créée en 1982 et toujours active, Meta Platforms prépare une gamme de casques de réalité virtuelle, c’est le récap’ de la semaine.

Les sorties des séries Obi-Wan Kenobi et House of the Dragons approchent et nous étions ravis cette semaine d’en découvrir les nouveaux teasers ! Alors que Meta Platforms semble actuellement travailler à la conception d’une gamme de casques de réalité virtuelle, on vous raconte l’histoire de ce fan inconditionnel de Donjons & Dragons et on fait le point sur les deux scènes post-générique de Doctor Strange 2.

Doctor Strange 2 : Marvel tease les fans dans les scènes post-générique

Attention, cet article peut contenir des spoilers

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en salle depuis le 4 mai, a eu droit aux classiques scènes post-générique qui régalent et teasent les spectateurs. On découvre dans le premier Charlize Theron dans le rôle d’une femme qui pourrait aider Doctor Strange. La deuxième scène post-générique s’apparente plus à un clin d’œil aux fans qu’un indice, elle conclut le film de manière légère et donne le sourire aux spectateurs qui auront la référence du personnage joué par Bruce Campbell.

Lire > Doctor Strange 2 : on vous explique les deux scènes post-générique

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Crédit : Marvel

Une campagne de Donjons et Dragons vieille de 40 ans

Robert Wardhaugh est probablement le plus grand fan de Donjons et Dragons ! En 1982, ce professeur d’histoire canadien créé une campagne qui dure maintenant depuis 40 ans et qui peut s’étaler encore sur des décennies. C’est dans son sous-sol que le maître du jeu organise des soirées D&D, accompagné de ses 30 000 figurines peintes à la main et ses multiples map fabriqués sur mesure.

Lire > Il joue à la même partie de Donjons & Dragons depuis… 40 ans

Robert Wardhaugh ne lâchera pour rien au monde D&D – Crédit : Capture d’écran vidéo YouTube Wired

House of the Dragon : des posters de personnages et un trailer dévoilés

En attendant de découvrir House of the Dragon sur HBO, un trailer brûlant a été dévoilé. Tensions, combats, dragons, le préquel de Game of Thrones n’en finit plus de nous intriguer. En plus de la bande-annonce, les posters des personnages ont également été révélés. « Fire and Blood » (Feu et Sang), voilà à quoi l’on peut sans aucun doute s’attendre aux vues des images partagées par HBO.

Lire > Game of Thrones, House of the Dragon : le trailer avec beaucoup de dragons est disponible

Crédit : HBO/Warner Bros.

Meta : des casques VR en préparation pour 2024

Le site The Information a révélé que Meta Platforms travaillerait actuellement sur le développement d’une gamme de quatre casques de réalité virtuelle. Ces nouveaux casques VR devraient sortir d’ici 2024, et leur lancement pourrait être suivi par celui de lunettes de réalité augmentée. D’ici là, vous pourrez vous tourner vers le Cambria, qui devrait arriver en septembre.

Lire > Meta prépare une gamme de quatre nouveaux casques de réalité virtuelle

Un visuel non officiel du projet Cambria – Crédits : SadlyItsBradley

Une nouvelle bande-annonce pour Obi-Wan Kenobi

Disney+ a profité du Star Wars Day pour régaler les fans avec une nouvelle bande-annonce d’Obi-Wan Kenobi. En attendant le 27 mai pour découvrir les deux premiers épisodes de la série, vous pouvez désormais vous plonger dans ce nouveau trailer. On y voit Owen Lars, Obi-Wan mais aussi Dark Vador, incarné par Hayden Christensen. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir les nouvelles images de cette série tant attendue qui s’annonce palpitante.

Lire > Obi-Wan Kenobi : découvrez la nouvelle bande-annonce avec Dark Vador

Vador sera au cœur de la série Obi-Wan Kenobi

Nos tests de la semaine

Samsung Galaxy Book2 Pro 360 : carton plein pour cet ultrabook 2-en-1

Samsung signe son grand retour dans le domaine des PC portables ultra légers avec son Galaxy Book2 Pro 360. Pratique, discret et performant, cet ultrabook 2-en-1 offre un superbe écran OLED et une très bonne autonomie. On adore son lecteur d’empreintes digitales, sa webcam Full HD et son écran tactile qui pivote sur 360 degrés. Un stylet et un chargeur USB C compact sont livrés dans la boîte. On regrette seulement l’absence de port USB A et d’adaptateur, et on reconnait qu’il est facile de laisser des traces de doigts sur le chassis.

Lire > Test Samsung Galaxy Book2 Pro 360 : un ultrabook 2-en-1 tout en finesse

Samsung Galaxy Book2 Pro 360 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Oppo Reno 7 : agréable mais encore un peu cher …

Avec le Reno 7, Oppo propose un smartphone au joli design, avec une excellente autonomie et un écran Amoled 90 Hz assez lumineux. Si l’on apprécie son port microSD et sa prise mini jack, on regrette l’absence de 5G. Côté photo, nous avons été satisfaits lors de nos tests en journée, mais à la tombée du jour, les résultats étaient loin d’être à la hauteur. Vendu à 329 euros, le Reno 7 est encore un peu trop cher pour un processeur pas toujours assez puissant et une charge pas assez rapide.

Lire > Test Oppo Reno 7 : le smartphone qui mise (trop ?) sur son design