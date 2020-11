Un Tesla Cybertruck minuature affronte une Dolorean dans une course de dragster

Le Cybertruck de Tesla passionne les fans à travers le monde. La chaîne YouTube Hacksmith avait même créé sa propre version miniature du Cybertruck à l’échelle 1:2. Ce projet leur a couté plus de 50 000 dollars au total.

Les Youtubeurs ont fait s’affronter leur version du Cybertruck et un Dolorean de « Retour vers le futur » dans une course de dragster. On vous laisse deviner qui va gagner.

Tesla Cybertruck miniature vs Dolorean – Crédit : The Hacksmith / YouTube

La chaîne YouTube The Hacksmith a déjà beaucoup utilisé le Cybertruck miniature pour d’autres projets. En effet, on avait déjà pu voir le Tesla Cybertruck essayer de tracter le gigantesque Ford F-150. Mais ce n’est pas tout. La réplique miniature était également devenue une machine de guerre dans une autre vidéo. Récemment, ils ont même installé une tourelle de paintball à l’arrière, une idée évoquée par Elon Musk.

Les fans sont si impatients de découvrir le véhicule atypique de Tesla qu’un fan bosniaque avait créé un Cybertruck en démontant un pick-up Ford, et qu’un autre avait également créé une réplique presque parfaite du Cybertruck fonctionnant à l’essence.

Cybertruck miniature vs Dolorean, qui va l’emporter ?

Extérieurement, on peut trouver quelques ressemblances aux deux véhicules. Cependant, à l’intérieur, la Dolorean possède un moteur bien plus puissant que celui du Cybertruck miniature. Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est une Dolorean, nous vous conseillons vivement de regarder la trilogie « Retour vers le futur« . Après avoir présenté les deux voitures, les conducteurs ont pris position sur la ligne de départ.

Lors de la course, comme vous pouvez le voir sur le vidéo ci-dessous, la Dolorean a très bien démarré, et a laissé le Cybertruck loin derrière elle. EN réalité, le petit Cybertruck a eu une panne au départ, et s’est pratiquement arrêté avant d’atteindre la ligne d’arrivée.

Immédiatement, toute une équipe de technicien s’est mobilisée pour résoudre le problème, qui venait apparemment de la roue avant gauche, il manquait une vis au moteur. Même si le Cybertruck miniature a été réparé, nous devrons malheureusement attendre une prochaine vidéo pour découvrir laquelle des deux voitures va l’emporter, même si la Dolorean semble avoir un avantage de puissance conséquent.

Source : The Hacksmith