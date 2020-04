Un traitement au laser débarrasse vos poignées de portes des bactéries

Les virus et les bactéries se propagent largement par contact à partir de surfaces sur lesquelles elles peuvent rester jusqu’à plusieurs jours. Leur capacité à survivre est fonction du type de matériau, certains sont connus pour leur effet oligodynamique qui les rendent toxiques à des degrés divers. Les métaux tels que l’argent, le cuivre et le laiton le sont particulièrement, et sont couramment utilisés dans des désinfectants ou des instruments médicaux. Une équipe d’ingénieurs de l’Université de Purdue dans l’Indiana aux États-Unis a mis à profit cette propriété pour transformer n’importe quelle surface métallique en un tueur de bactéries efficace.

Credit: Purdue University / Erin Easterling

Rahim Rahimi, professeur adjoint de génie des matériaux à Purdue, souligne qu’il faut généralement quelques heures pour que le cuivre vienne à bout de bactéries. En modifiant la texture du métal à l’aide d’un laser, son équipe est parvenue à améliorer significativement ses vertus naturelles. Cette technique augmente la surface du métal « en générant de manière sélective des motifs à l’échelle micrométrique ou nanométrique directement sur la surface ciblée sans altérer l’essentiel du matériau en cuivre ».

L’équipe du professeur Rahim Rahimi développe désormais cette technique sur la surface d’autres métaux et polymères pour réduire les risques de croissance bactérienne sur les implants, notamment les implants orthopédiques. Outre ses effets antibactériens, la texturisation laser s’est montrée particulièrement efficace pour favoriser l’intégration de l’implant à l’os. Une telle surface permet en effet aux cellules osseuses de s’attacher plus fortement à l’implant.

La technique n’est malheureusement pas adaptée pour se débarrasser des virus tels que le SRAS-CoV-2 responsable de la pandémie de Covid-19. Contrairement aux bactéries, les virus ne sont pas sensibles à l’effet oligodynamique.

Source : Phys.org