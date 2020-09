Un vieux téléviseur responsable de la perte de connexion Internet d’un village pendant 18 mois

Le petit village d’Aberhosan du Pays de Galle au Royaume-Uni – Crédit : Dave Croker

Le petit village rural d’Aberhosan situé dans le Pays de Galle au Royaume-Uni était au cœur d’une enquête intense ces derniers mois. En effet, il était victime d’un étrange phénomène inexplicable, jusqu’à aujourd’hui. Pendant 18 mois, tous les jours à 7h du matin précisément, les habitants, sans exception, perdaient leur connexion Internet. Et non, il ne leur suffisait pas de redémarrer leur box Internet pour récupérer la connexion. L’ingénieur Michael Jones d’Openreach, le fournisseur d’accès à Internet (FAI) local, a tout tenté pour résoudre le problème. De nombreux câbles ont été remplacés, une multitude de tests ont été conduits, etc. Le problème persistait toujours.

Les ingénieurs ont dû jouer le rôle de détectives pour percer le mystère de cette connexion Internet

Bien décidé à découvrir ce qu’il se passe, Openreach a expliqué que « nos ingénieurs les plus expérimentés se sont transformés en détectives pour résoudre le mystère qui a affecté les connexions haut débit des habitants du village d’Aberhosan ». Pendant le confinement, une équipe d’ingénieurs s’est installée dans une maison vide à côté d’un champ.

Équipés d’un analyseur de spectre, les ingénieurs ont parcouru le village à pied sous une pluie torrentielle à 6h du matin dans le but de trouver un bruit électromagnétique. Soudainement, à 7h précisément, l’appareil a détecté des interférences électromagnétiques de courte durée et de fortes amplitudes. Ce phénomène appelé SHINE peut effectivement perturber le réseau haut débit.

La source de ces interférences électromagnétiques était en réalité un vieux téléviseur. Il appartenait à un habitant du village qui l’allumait sans faute tous les matins d’une manière très ponctuelle. Heureusement, l’habitant a accepté de ne plus jamais s’en servir. De son côté, Openreach a confirmé qu’il installera la fibre optique dans le petit village d’Aberhosan cette année. D’ailleurs, voici notre sélection des meilleures offres de forfait Internet avec la fibre optique.

Source : CNET