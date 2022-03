Un Xiaomi Redmi Note 11 en cadeau si vous choisissez ce forfait

RED by SFR propose une offre intéressante pour récupérer le Xiaomi Redmi Note 11

Le Xiaomi Redmi Note 11, que nous avons testé ici, vient tout juste de débarquer sur le marché. En version 128 Go, il coûte normalement 249 euros. Mais vous avez la possibilité de le récupérer gratuitement grâce à RED by SFR. En effet, l’opérateur vous offrira le smartphone si vous vous abonnez à son forfait 100 Go, appels et SMS illimités.

Ce dernier vous coûtera 15 euros par mois. En contrepartie, vous serez engagé sur deux ans. En définitive, vous aurez donc à débourser 360 euros. Notez qu’il sera toujours possible à terme de revendre votre smartphone pour amortir le coût de votre forfait.

Le Xiaomi Redmi Note 11 offert avec ce forfait RED By SFR

Si cette offre vous intéresse, ne tergiversez pas trop car celle-ci sera seulement d’actualité jusqu’au 14 mars prochain. Et les stocks sont susceptibles de s’épuiser avant la date limite en cas de forte demande. Pour rappel, le Xiaomi Redmi Note 11 fait partie des meilleurs smartphones Xiaomi actuellement disponibles sur le marché. Parmi ses atouts, on apprécie tout particulièrement son bel écran Amoled au taux de rafraîchissement de 90 Hz. Un bon point aussi pour son triple module photo (composé notamment d’un capteur principal de 50 mégapixels) capable de prendre de jolis clichés en journée.

Compatible avec la charge rapide 33W, le Redmi Note 11 est doté d’une batterie de 5000 mAh. Lors de notre test, nous avons lancé une vidéo en boucle avec la luminosité maximale. Et le smartphone a tenu la route pendant plus de douze heures. En utilisation normale, il n’aura pas besoin d’être chargé pendant plus d’une journée et demi.

En dehors de cette autonomie appréciable, ce modèle vous offrira des performances satisfaisantes au quotidien grâce à son processeur Snapdragon 680. La présence d’un emplacement microSD ainsi qu’une prise jack sont également très appréciables.

À lire > Redmi Note 11, 11S et 11 Pro : tout savoir sur la nouvelle cuvée de Xiaomi