Un Youtubeur crée un costume Game Boy Color… jouable comme une vraie !

Le Youtubeur Jaryd Giesen a créé pour une convention un costume cosplay Game Boy Color parfaitement fonctionnel, auquel il est possible de jouer

Même Sacha Ketchum a testé Pokemon sur la Game Boy Color grand format (Crédits : Jaryd Giesen/YouTube)

Pour participer à sa convention locale de jeux vidéos, le youtubeur australien Jaryd Giesen aurait pu faire comme tout un chacun, se déguiser comme son personnage favori. Mais non : il a préféré incarner sa console préférée, à savoir la Game Boy Color.

Le costume Game Boy Color a fait sensation dans la convention de jeux vidéos australienne

Et plutôt que d’en faire un banal costume en carton, il est parvenu à recréer un modèle grand format jouable comme une vraie, grâce à un émulateur incorporé. Comme beaucoup de costumes de dernière minute, ce projet a été monté en un week-end, comme l’explique Giesen dans la vidéo Youtube ci-dessous.

Une contrainte de temps qui n’a pas semblé ralentir son processus créatif. Le cosplayeur a installé à l’intérieur de son costume un ordinateur Raspberry Pi 1 B+ exécutant l’émulateur RetroPie, alimenté par une batterie de téléphone de 5V. Une seconde batterie portative de 12000mAh permet de faire fonctionner un écran ventral de 24 pouces.

Un costume doté de la version jouable de Pokemon Bleu et Rouge sur Game Boy Color

Le Raspberry Pi est un mini-ordinateur très populaire pour émuler et jouer à de vieux jeux rétro, en particulier des jeux Nintendo. Une mode rétro qui n’est pas prête de s’éteindre, puisque Nintendo vient de ressortir pour la Nintendo Switch la version rénovée de nombreux succès passés de la N64 et de la Saturn. Pi 1 B+ est une version plutôt ancienne, voire franchement dépassée, mais suffisante pour y faire fonctionner des jeux Game Boy. Le boîtier est fait de carton, peint pour ressembler au Game Boy Color, et collé à chaud. Le costume est même doté d’un Pico pour contrôler les interrupteurs du clavier.

Cette Game Boy Color, pour le coup « vraiment » portable, dispose de 6 heures d’autonomie avec une seule charge, à condition d’économiser l’énergie. Jaryd Giesen a en tout cas beaucoup attiré l’attention avec son costume Game Boy Color en état de marche, doté d’une version jouable de l’édition Pokemon Bleu et rouge de la première période. Pour voir ce projet de près et le découvrir en action, consultez la vidéo ci-dessous.

