Un Youtubeur imagine la Porsche Taycan en version break sportif

Crédits : TheSketchMonkey

Le segment le plus porteur du moment est celui des SUV. Grâce à leur volume de chargement élevé, leur position de conduite haute et leur capacité en tout terrain plus élevée que celle d’une berline, bien qu’étant loin d’un 4×4 comme on l’a vu avec la Model Y. Depuis l’arrivée des SUV sur le marché, les breaks ont quasiment disparu, même si Volkswagen a présenté en fin d’année dernière un concept-car de break électrique avec l’ID Space Vizzion.

La sportivité de la Taycan, la praticité d’un break

Si l’on y réfléchit, les breaks ont tout de même de nombreux avantages. Le volume de chargement est similaire aux SUV, mais leur position de conduite basse leur assure de meilleures performances, une consommation plus faible et une meilleure tenue de route. Bien sûr, cela se fait au détriment des performances en tout terrain, toutefois la plupart des conducteurs ne quittent jamais les routes goudronnées.

TheSketchMonkey, ancien designer automobile reconverti Youtubeur, est d’origine suédoise et à par conséquent grandi dans un monde rempli de breaks Volvo et Saab. Regrettant leur disparition progressive, il s’est mis en tête de transformer une Porsche Taycan en utilisant Photoshop. Cherchant à garder des lignes fluides, le but n’était pas de lui donner le profil carré qui a été l’image de Volvo pendant de nombreuses années.

Son objectif est de lui offrir la sportivité d’une Audi Avant par exemple, et il faut bien reconnaitre que le résultat est convaincant et trouverait certainement son public s’il venait à sortir. C’est d’ailleurs ce qu’a dû se dire Porsche lorsque la marque avait présenté le concept Taycan Cross Tourismo. Celui-ci toutefois cherche à jouer sur 2 tableaux, étant à mi-chemin entre un break et un SUV. Il pourrait sortir en fin d’année, voire l’an prochain.

Source : TheSketchMonkey