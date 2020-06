Un Youtubeur reproduit la Mustang de « 60 Secondes Chrono », la justice s’en mêle

Un célèbre Youtubeur avait décidé de reconstruire une Ford Mustang accidentée et de lui donner le look d’Eleanor, la célèbre Mustang du film 60 Secondes Chrono. Le studio ne l’a pas entendu de cette oreille.

B is for Build est une chaîne YouTube relativement célèbre pour quiconque s’intéresse à la mécanique. Chris et ses acolytes s’y amusent à reconstruire et modifier des voitures de tout type. Toutefois, ce qui vient de leur arriver est digne du film dont ils s’étaient inspirés : on leur a pris leur voiture.

2 mois de travail et 14 vidéos partis en fumée

Après avoir passé plusieurs mois à réparer et remettre en état leur Ford Mustang S500 2015 accidentée, Chris et ses amis se sont vus attaqués en justice et ont dû abandonner leur voiture. Leur projet était de lui donner le look d’Eleanor, la Ford Mustang de 1967 modifiée que l’on voit dans le film « 60 Secondes Chrono » sorti en 2000 avec Nicolas Cage. Celui-ci reviendra d’ailleurs pour le prochain film « Benjamin Gates » mais pas dans la série pour Disney+. Il est un remake de « La Grande Casse » sorti en 1974 où Eleanor était une Mustang jaune de 1971.

B is for Build a passé 2 mois à installer une carrosserie de Mustang Fastback de 1967 sur un châssis de Mustang S500 de 2015. Un travail titanesque quand on compare les 2 véhicules et les technologies qu’ils intègrent. Toutefois, après avoir commencé à modifier son look pour la faire ressembler à Eleanor, la justice s’en est mêlée. En effet, Eleanor est une marque déposée et est couverte par le droit d’auteur en tant que personnage du film. Il leur aurait fallu obtenir une licence de la part du studio.

Sans qu’il ne donne trop de détails sur qui est derrière la plainte, il a été demandé à Chris de supprimer les 14 vidéos de la construction du véhicule. De plus, Eleanor a été confisquée par le studio, ce qui est assez ironique pour un film qui parle de vol de voitures. Ce n’est pas la première fois qu’un studio attaque pour la réplique d’un véhicule. Il y a 5 ans, DC Comics avait gagné un procès contre un passionné qui avait reproduit une Batmobile. Là aussi elle était considérée comme un personnage du film. Il est donc peu probable qu’il se lance dans la réplique de la prochaine Batmobile que nous vous dévoilée hier.

