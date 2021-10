Uncharted : premier trailer avec Tom Holland (Spider-Man) en Nathan Drake

Uncharted se dévoile enfin ! – Crédit : capture d’écran YouTube

Les adaptations de jeux vidéo au cinéma, nouvelle poule aux œufs d’or ? Après tout, Resident Evil revient en novembre au cinéma alors qu’un film Mario se prépare. On pense également à la suite de Sonic après un premier opus attendu mais surtout l’adaptation d’un jeu culte de Naughty Dog : Uncharted. Alors que The Last of Us arrive à la télé sur HBO, Nathan Drake profite d’un passage sur le grand écran. Et pour l’occasion, Tom Holland, popularisé par son rôle de Spider-Man, incarne le célèbre aventurier dans sa jeunesse. Alors que l’acteur teasait les meilleures cascades de sa carrière, un premier trailer publié semble lui donner raison. Un trailer dans lequel Nathan Drake multiplie les situations périlleuses !

Tom Holland enfile le costume de l’aventurier

Tom Holland craignait d’avoir loupé son interprétation du personnage, les fans semblent eux conquis par les premières images. Celui d’incarner Nathan Drake dans cette adaptation de l’une des plus grosses exclusivités de la PlayStation. Et on découvre aujourd’hui l’interprétation du jeune acteur dans un premier trailer.

Un trailer dans lequel Nathan Drake apparaît encore plus espiègle que dans les jeux, jeunesse oblige. Certains pointent même une ressemblance dans son tempérament avec celui de Peter Parker dans le MCU. Remplacez l’aventurier par Spider-Man et Victor « Sully » Sullivan (Mark Wahlberg) par Iron Man !

Bien évidemment, ce trailer mise sur l’action et l’aventure. On découvre des artefacts et autres décors exotiques, trésors enfouis… Tom Holland prouve de nouveau son amour pour les cascades avec une scène impressionnante en avion à la fin de la vidéo.

Un casting 5 étoiles et une sortie pour 2022

Une aventure pleine de trésors – Crédit : capture d’écran YouTube

Pour le reste du casting, Sophia Taylor et Tati Gabrielle jouent respectivement Chloe Frazer et Braddock. On aperçoit également Antonio Banderas dans ce trailer. Pour cette adaptation, Sony s’est entouré d’un gros casting digne d’un blockbuster. Quand on adapte un AAA, c’est la moindre des choses !

Pour la réalisation, Sony fait de nouveau confiance à Ruben Fleischer. Le réalisateur de Venom (et Zombieland) dirige Uncharted.

La France accueille cette adaptation du titre de Naughty Dog au cinéma le 16 février 2022.