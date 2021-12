Uncharted : Tom Holland part à l’aventure dans le nouveau trailer

Un joli cadeau de Noël pour les spectateurs – Crédit : capture d’écran YouTube

C’est simple. Cette année, impossible de passer à côté de Tom Holland. Il faut dire que le comédien cartonne grâce à son rôle de Peter Parker dans le Marvel Cinematic Universe. Disponible depuis une semaine au cinéma, Spider-Man : No Way Home affiche un insolent succès en amenant le multivers à un autre niveau. Mais Tom Holland endosse également le rôle d’une autre légende de la culture pop : Nathan Drake. Le jeune homme, passé par la musculation pour incarner l’aventurier, part à la recherche de nouveaux dans le nouveau trailer d’Uncharted !

De nouvelles images pour Nathan Drake

Noël approche et Sony Pictures Entertainment fait un joli cadeau à ses fans. Le géant nippon adapte plusieurs de ses licences, comme The Last of Us sur HBO, mais aussi Uncharted, autre jeu développé par Naughty Dog. Sans doute très heureux du rôle de Tom Holland en tant que Spider-Man, la major l’a choisi pour incarner le jeune Nathan Drake. Et dans ce nouveau trailer, on découvre les trésors que recherche l’aventurier.

On aperçoit des bateaux pirates, trésors enfouis, des lieux anciens, etc. Des scènes dans l’esprit des jeux de la franchise Uncharted comme Uncharted 3 : Drake’s Deception. Il semble évident que cette adaptation se veut fidèle et canon avec les titres vidéoludiques.

Tom Holland a plusieurs fois parlé de l’approche physique de Nathan Drake. Notamment en comparaison avec les films Spider-Man : « Je n’avais jamais réalisé la chance que j’avais de porter un masque parce que lorsque Peter Parker s’envole, tout est en images de synthèse. Dans Uncharted, il n’y a que moi ». Le comédien s’est durement entraîné pour enfiler la tenue de l’aventurier !

Uncharted arrive le 16 février 2022 au cinéma. En plus de Tom Holland, on retrouve Mark Wahlberg, Tati Gabrielle ou encore Sophia Taylor Ali ! Le film est réalisé par Ruben Fleischer (Venom, Bienvenue à Zombieland…).