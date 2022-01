Uncharted : trailer final pour le jeune aventurier de Naughty Dog

Trailer final pour le futur film – Crédit : Sony Pictures

Jamais Tom Holland n’a été aussi populaire. Le comédien de 25 ans cartonne au cinéma dans Spider-Man : No Way Home et enchaîne les projets pour Sony Pictures. Car prochainement, l’acteur incarnera un jeune Nathan Drake dans Uncharted. Un rôle dans l’adaptation vidéoludique de la franchise développée par Naughty Dog pour la PlayStation de Sony. Et bonne nouvelle pour les fans ! Cette adaptation, autrefois pensée pour être un film sur un jeune James Bond, dévoile son trailer final. De quoi préparer la sortie de l’un des blockbusters de 2022 avec The Batman, Doctor Strange 2, etc.

Beaucoup d’action dans le trailer final

Le trailer final de Uncharted montre ce que les fans attendent généralement d’un épisode vidéoludique. Nathan et Sully en collaboration, des séquences d’action folles, des lieux mystérieux, des ennemis dangereux… Sans oublier de nombreux trésors sur la route du jeune aventurier joué par Tom Holland. Attention cependant. Cette vidéo dévoile beaucoup d’éléments de l’intrigue. Autant dire qu’il vaut mieux éviter de la regarder si vous voulez conserver toute la surprise.

Un synopsis digne des jeux Uncharted

Histoire de patienter, Uncharted propose son synopsis officiel. Un synopsis digne des jeux de la franchise vidéoludique.

Uncharted dévoile Nathan Drake (Tom Holland) au public dans sa première chasse aux trésors avec son partenaire Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). Inspirée de la célèbre franchise vidéoludique, cette épopée d’action et d’aventure à travers le monde suit les héros dans une dangereuse quête du “plus grand trésor jamais découvert”. Des indices pourraient mener au frère de Nate, disparu depuis longtemps.

Ce long-métrage arrive alors que les adaptations cinématographiques de jeux n’ont jamais été aussi populaires que ces dernières années. En février, retrouvez The Cuphead Show sur Netflix. Au cinéma, Sonic 2 sort cette année !

Uncharted sort le 16 février 2022 au cinéma.