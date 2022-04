Une app russe fait fuiter des infos sensibles, le test de la fusée SLS-Orion interrompu, le ray tracing s’invite dans DOOM, c’est le récap’

L’application russe Yandex Food a fait fuiter une flopée d’informations secret défense, le test de la fusée Space Launch System arrêté à cause d’un problème technique, un moddeur intègre le ray tracing à DOOM, voici le récap’ !

Une fuite de données compromettante a mis au jour des infos sur les services secrets russes et sur la fille cachée de Poutine. La NASA a dû stopper brusquement le remplissage de sa fusée SLS-Orion. Un moddeur remet DOOM au goût du jour grâce au ray tracing. C’est l’heure du récapitulatif !

Russie : l’application de livraison de repas en révèle trop

Application russe de livraison de nourriture semblable à Uber Eats, Yandex Food a subi une importante fuite de données. Et parmi les utilisateurs touchés, certains appartenaient aux hautes strates de l’État. Police secrète russe, personnalités… Le média Bellingcat a même trouvé des informations sur un individu impliqué dans l’empoisonnement d’Alexeï Navalny, sur le FSB ou encore sur la fille cachée de Poutine.

À lire > Fille cachée de Poutine, empoisonnement de Navalny, une app de livraison de repas en dit trop sur ses clients

Un livreur de Yandex Food en Russie – Crédit : Egor Myznik / Unsplash

Artemis : le test de la fusée SLS-Orion ne se passe pas comme prévu

Avant de lancer une mission cosmique, la NASA effectue évidemment une kyrielle d’ajustements techniques. Dans le cadre du projet Artemis, l’agence a ainsi réalisé un premier essai de remplissage de sa fusée SLS-Orion. Mais celui-ci a dû être interrompu précipitamment. La raison ? Un manque de pressurisation du réservoir. Un souci technique épineux qui ne devrait toutefois pas mettre en péril le projet, une seconde tentative ayant été programmée un jour plus tard.

À lire > Artemis : la NASA stoppe in-extremis le test de sa fusée SLS-Orion

La NASA stoppe in-extremis le test de sa fusée SLS-Orion – Crédits : NASA

Quand DOOM se met au ray tracing

C’est un jeu vidéo iconique des années 90. Et grâce à la contribution d’un moddeur, il est possible de s’aventurer sur DOOM avec la valeur ajoutée graphique du ray tracing. Éclairage, ombres… Les rendus sont plus que bluffants ! Pour voir le résultat sur votre machine, il faut posséder le fichier original DOOM.wad ainsi qu’une carte graphique NVIDIA. Le code source est en accès libre sur GitHub.

À lire > DOOM : un moddeur a ajouté le ray tracing au jeu culte