Une Batmobile patrouille au Mexique pour faire respecter le confinement

Le confinement pour tenter de limiter la pandémie Covid-19 s’étend et donne droit à des scènes insolites. Ainsi au Mexique, une Batmobile parcourt les rues en demandant aux gens de rester chez eux.

Si cette période de confinement est difficile à supporter pour certains, beaucoup la respectent tout de même à la lettre. D’autres toutefois, plus récalcitrants, continuent leur vie sans respecter les règles imposées. C’est le cas au Mexique, qui, probablement qu’il semble encore épargné avec « seulement » 1688 cas et 60 décès comme on peut le voir sur le tableau de bord conçu par Microsoft, voit encore nombre de piétons dans les rues vaquer à leurs activités quotidiennes.

Heureusement, le Batman local a décidé de prendre les choses en main en mettant sa Batmobile à contribution. Il parcourt en effet les rues de Monterrey, ville située au nord-est du pays, en utilisant ses haut-parleurs pour faire comprendre l’importance du confinement, le gouvernement régional a en effet imposé un confinement depuis la mi-mars. Pourtant, comme on peut le voir dans la vidéo publiée sur Twitter, les rues sont bondées de voitures et de piétons.

Dans les haut-parleurs de la Batmobile, une phrase tourne en boucle : « Hey toi ! Reste à la maison ! Essaies de sortir de chez toi aussi peu que possible et ensemble nous serons des superhéros contre le coronavirus ». Cela n’a pas l’air de convaincre les passants, visiblement amusés. La Batmobile est faite maison, d’inspiration Batman vs Superman. On est loin du niveau de qualité de celle qui a été récemment confisquée par la police russe. Peut-être ce Batman mexicain tentera-t-il l’expérience à nouveau en recréant la prochaine Batmobile aux airs de musclecar des 70s.

