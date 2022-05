French Days : -600 € sur l’Asus Rog Strix G15 !

On continue avec les meilleures offres des French Days 2022. Cette fois-ci, c’est Darty qui sort la grosse artillerie avec une très belle promotion de 26% sur le PC Gamer 15.6″ Asus ROG Strix G15 G513QY-HF002W. Pour seulement 1699,99 euros, vous pourrez jouer sans souci aux derniers jeux AAA sur cette bête de compétition.

Les PC portables gaming aux caractéristiques haut de gamme s’affichent souvent à des tarifs prohibitifs. Avec les French Days, vous avez la possibilité de craquer pour une de ses machines grâce à cette promotion très intéressante de 1699,99 euros au lieu de 2299,99 euros.

Ce n’est pas tous les jours qu’on peut économiser 600 euros sur un PC portable. Une économie qui vous permettra d’investir dans les derniers jeux AAA.

Asus Rog Strix G15 : le PC Gamer 100% AMD paré pour tous les jeux

Pour ce modèle de PC portable gaming, Asus propose une plateforme 100% AMD très performante et compétitive, notamment avec sa carte graphique Radeon RX 6800M qui s’avère aussi efficace, si ce n’est plus, que la fameuse RTX 3070 mobile.

Il bénéficie en outre d’un des meilleurs processeurs du marché mobile avec l’excellent AMD Ryzen 9 5900HX huit cœurs cadencé à 3,3 GHz avec un boost à 4,6 GHz. La suite des caractéristiques ne déçoit pas avec 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 1 To.

Point notable pour un PC portable de gamer, même quand on joue à des jeux très gourmands en puissance, ce modèle reste étonnamment silencieux. Son design travaillé s’accompagne d’un clavier et d’un touchpad très agréables à utiliser ainsi que d’un écran 15,6 pouces QHD très bien calibré. L’autonomie d’environ 8 heures en utilisation bureautique est aussi très appréciable pour ce type de modèle habituellement très énergivore.

