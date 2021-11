Une centrale nucléaire sur la Lune, Battlefield 2042 déçoit les joueurs, une « ville Bitcoin » en Amérique centrale, c’est le récap’

La NASA a de nouveaux projets pour la Lune, Battlefield déjà dans le top 10 des jeux les plus mal notés, M. Bukele est un président pro-Bitcoin.

La NASA a pour projet d’installer une centrale nucléaire sur la Lune d’ici 2030, à peine sorti Battlefield 2042 déçoit les joueurs et se retrouve dans le top 10 des jeux les plus mal notés de tous les temps sur Steam, le président du Salvador souhaiterait créer une ville 100% propre qui reposerait sur le Bitcoin, c’est le récap’ du jour.

Une centrale nucléaire sur la Lune pour bientôt

L’administrateur associé du Space Technology Mission Directorate de la NASA, Jim Reuters, a expliqué que l’agence spatiale avait pour projet d’installer une centrale nucléaire sur la Lune. Le but de la NASA serait ici d’obtenir une source d’énergie abondante afin de transformer le régolithe en oxygène respirable. L’agence spatiale va donc publier un appel d’offres qui devrait s’étaler sur les 12 prochains mois pour que cette centrale à fusion nucléaire soit installée d’ici 2030.

Battlefield 2042 ne séduit pas, bien au contraire !

Battlefield 2042 vient de sortir et les joueurs ne sont pas tendres avec le nouveau FPS de DICE. En effet, sorti le 19 novembre, Battlefield 2042 ne cesse d’accumuler les critiques négatives, notamment liées aux bugs, à la mauvaise optimisation, au gameplay ou encore aux mécaniques de jeu. Ce nouvel opus fait donc déjà partie du top 10 des jeux les plus mal notés de tous les temps sur Steam. Reste à savoir si les prochains patchs de DICE suffiront à remonter les évaluations positives.

Une première « ville Bitcoin » en Amérique centrale

Le président du Salvador, M. Bukele, ne cache pas son attrait pour le Bitcoin, puisque le pays d’Amérique centrale l’utilise déjà comme monnaie officielle. Plus récemment le Salvador a prévu de lever environ 1 milliard de dollars via un « Bitcoin Bond » en partenariat avec Blockstream afin de créer la première « ville Bitcoin » au monde. Pour batir cette ville 100% propre, M.Bukele prévoit d’utiliser l’énergie du volcan Conchaga pour alimenter la ville et le minage des cryptomonnaies.

