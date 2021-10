Une confrontation bouleversante dans Squid Game, une fuite du Pixel Pass, 3 millions de kilomètres de recharge gratuite pour un fan de Tesla, c’est le récap’

Une confrontation dans Squid Game ne se déroule pas comme prévu, une fuite révèle que le Pixel Pass permettrait d’avoir un nouveau Google Pixel chaque année, un Youtubeur détient 3 millions de kilomètres de recharge gratuite avec sa Tesla, c’est le récap’ du jour.

Attention, cet article contient des spoilers si vous n’avez pas encore vu la série Squid Game sur Netflix.

Squid Game : Front Man face à Hwang Jun-ho

Dans le huitième et avant- dernier épisode de Squid Game, on a eu droit à une scène bouleversante entre Hwang Jun-ho et le Front-Man, qui s’avère être son propre frère, In-ho, disparu depuis des années. Comme on a pu le voir dans les épisodes précédents, In-ho met un point d’honneur à ce que les jeux se déroulent dans les règles. Les jeux étant à ses yeux plus importants que sa propre famille, In-ho n’a pas hésité à tirer sur son propre frère. Toutefois il reste un espoir de retrouver Hwang Jun-ho dans la saison 2 puisque son frère lui a tiré dans l’épaule et non pas entre les deux yeux comme les personnes tuées auparavant.

Lire > Squid Game : que révèle la confrontation entre le Front Man et (spoiler) ?

Le Front Man dans Squid Game – Crédit : Netflix

Fuite du Pixel Pass

M. Brandon Lee de la chaîne Youtube « This is Tech Today » vient d’annoncer l’arrivée du Pixel Pass qui accompagnera le Pixel 6 à sa sortie. Selon cette fuite inédite, Google aurait prévu un abonnement mensuel qui permettrait d’obtenir un nouveau smartphone chaque année, l’accès aux différents services payants de Google et une extension de garantie. La formule du Pixel Pass pourrait être similaire à celle de l’Apple One. Cette fuite est évidemment à prendre avec des pincettes en attendant l’annonce officielle de Google.

Lire > Google Pixel 6 : fuite du Pixel Pass, l’abonnement anti Apple One avec un gros avantage

Google Pixel 6 – Crédit : Google

Un fan de Tesla accumule 3 219 000 kilomètres de recharge gratuite

Tesla a mis en place un programme de parrainage dans le cadre duquel la société offre aux parrains des kilomètres de recharge gratuite dans ses bornes de recharge. Andy Slye, un fan de Tesla qui dispose d’une chaîne Youtube dans laquelle il réalise des vidéos sur les voitures de marque, a ainsi accumulé 3 219 000 kilomètres de recharge gratuite, c’est-à-dire plus de 80 fois le tour de la Terre. Malheureusement le programme de parrainage de Tesla vient d’être stoppé et le Youtubeur devra utiliser ces millions de kilomètres de recharge gratuite avant leur date d’expiration en mai 2023. Andy Slye a expliqué à ses fans dans une vidéo récente comment il comptait faire. Rendez-vous dans notre actu pour la découvrir.

Lire > Ce fan de Tesla a parcouru 3 millions de kilomètres sans rien payer