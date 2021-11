Une découverte sur le centre de la Terre, le Galaxy S21 FE arrivera en janvier 2022, un premier trailer pour The Book of Boba Fett, c’est le récap’

Des géologues découvrent que le noyau de la Terre n’est pas totalement solide, le Galaxy S21 FE devrait être présenté par Samsung lors du CES 2022 en janvier, Disney+ ouvre son mois de novembre avec un sublime trailer de The Book of Boba Fett, c’est le récap’ du jour.

Une étude sur le noyau de la Terre

Des géophysiciens américains ont étudié la composition du centre de la Terre et selon leur analyse basée sur les ondes sismiques des tremblements de terre, le noyau interne de la planète pourrait ne pas être totalement solide. En effet, les analyses réalisées par l’Institut de géophysique et de planétologie d’Hawaï révèlent que le centre de la Terre aurait une composition plus complexe allant du dur au métal liquide, en passant par le « semi-mou ». La découverte de Rhett Butler, auteur de l’étude, pourrait potentiellement révolutionner notre compréhension du champ magnétique de la Terre.

Vue d’artiste éclatée de la composition interne de la Terre

Galaxy S21 FE : Samsung nous prépare un véritable flagship killer

Après de multiples reports liés à la pénurie de composants, SamMobile rapporte que Samsung prévoit enfin de présenter son Galaxy S21 FE lors du salon CES 2022 de Las Vegas qui aura lieu entre le 5 et 8 janvier. Le Galaxy S21 FE sera le smartphone le plus abordable de la série S21 mais offrira des caractéristiques et des performances largement à la hauteur. Nous ne savons encore rien de son prix, mais il se pourrait que le fabricant coréen le brade un peu pour convaincre les clients d’opter pour la génération précédente plutôt que pour la nouvelle

Samsung S21 FE – Crédit : OnLeaks

Disney+ nous offre un premier trailer de The Book of Boba Fett

Les fans de Star Wars ont dû sauté au plafond en découvrant la surprise de début de mois de Disney+ qui a dévoilé un sublime trailer de The Book of Boba Fett. Cette première bande annonce dévoile une direction artistique magnifique, dans l’esprit de The Mandalorian. La série Star Wars qui se concentre sur le passé du chasseur de primes arrivera le 29 novembre sur la plateforme de streaming.

