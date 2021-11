Une DeLorean en LEGO, She-Hulk se dévoile, un OVNI photographié en Suisse, c’est le récap’

LEGO devrait sortir un set de la DeLorean de Retour vers le Futur en 2022, Disney+ dévoile les premières images de She-Hulk dans un mini-teaser, un OVNI en forme de donut a été repéré le 8 novembre dans le ciel de Zurich, c’est le récap’ du jour.

LEGO : une DeLorean devrait être disponible dès avril 2022

Le site allemand Promo Bricks vient de révéler que LEGO travaillerait actuellement sur un set, connu sous le numéro 10300, de la fameuse DeLorean de Retour vers le Futur. Ce modèle viendrait se placer dans la gamme adulte du fabricant et serait affiché à 169,99€. La DeLorean de Lego devrait disponible dès avril 2022 et offrir plusieurs des fonctions originelles des voitures vues dans les différents films.

Crédit montage : Tom’s Guide



She-Hulk dans une première mini bande-annonce sur Disney+

Disney+ a dévoilé une première bande-annonce de la minisérie de dix épisodes She-Hulk. On y découvre Jennifer Walters (Tatiana Maslany) dans un costume inspiré du justaucorps blanc et violet original. La série se déroulera après les événements d’Avengers Endgame, et Hulk (Mark Ruffalo) sera le mentor de la nouvelle superhéroïne. She-Hulk sera diffusé sur Disney+ en 2022.

La mini bande-annonce de She-Hulk est en ligne – Crédits: Marvel, Disney+

Un « donut volant » non identifié dans le ciel de Zurich

Un photographe répondant au pseudo @Eavix1Eavix sur Twitter a pris en photo un OVNI le 8 novembre dans le ciel de Zurich. Le mystérieux cliché nous montre des cercles bleus concentriques en forme de dessert, l’objet volant rappelant un donut. Selon Marco Langbroek, chercheur de satellites amateur et chercheur universitaire à l’Université de Leiden aux Pays-Bas, il pourrait s’agir de la lumière d’un astre céleste déformée par la lentille de la caméra du témoin. L’astrophysicien McDowell pense quant à lui que l’OVNI pourrait être un des étages supérieurs d’une fusée. Pour l’instant, cette manifestation lumineuse reste un mystère.

