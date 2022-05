Une enceinte ultra-fine, Zelda: Ocarina of Time sous Unreal Engine 4, le monde de l’âme de Marvel, c’est le récap’

Des enceintes qui jouent la carte de la finesse. Vous pouvez désormais jouer au remake de Zelda : Ocarina of Time. L’après-vie expliquée dans Moon Knight. Place au récapitulatif !

Une enceinte façon feuille de papier

Des chercheurs du MIT ont façonné une enceinte au design pour le moins audacieux. Celle-ci n’est pas plus épaisse qu’une feuille de papier ce qui ne l’empêche pas d’être parfaitement fonctionnelle. Toujours en phase de développement, cette enceinte doit encore être peaufinée au niveau du rendu sonore. Mais elle ouvre en grand les perspectives d’avenir notamment pour les divertissements immersifs.

L’enceinte « papier peint » – Crédit : Massachusetts Institute of Technology

Zelda : Ocarina of Time propulsé par le moteur Unreal Engine 4

Zelda : Ocarina of Time est un grand classique de Big N. Et le YouTubeur CryZENx l’a remis au goût du jour en créant un remake sous Unreal Engine 4. Déjà jouable, celui-ci n’est toutefois pas encore achevé. Mais il bénéficie déjà d’améliorations appréciables comme l’incorporation des effets volumétriques et l’ajout du brouillard dynamique. Des menus et des animations rénovés sont également de la partie.

L’incroyable remake de Zelda : Ocarina of Time – Crédits : Zelda

Marvel : l’après-vie se dévoile dans Moon Knight

Le monde de l’âme de Infinity War, Endgame et Black Panther reste assez mystérieux dans le MCU. On sait notamment que Thanos et Iron Man y sont envoyés. Comme nous le raconte Moon Knight, il s’agit d’un endroit où les personnes décédées – ou sur le point de mourir – repassent en revue les évènements marquants de leur vie. Une sorte d’antichambre de la mort où l’introspection est reine.

