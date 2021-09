Une entreprise paiera un cobaye 1 300 dollars pour regarder 13 films d’horreur

FinanceBuzz se lance en effet dans une étude pour le moins originale. Après avoir été sélectionné, l’individu disposera de 9 jours pour visionner une sélection de 13 films d’horreur. D’après l’entreprise les œuvres en question sont parmis les plus effrayantes jamais réalisées. Le principal objectif de l’étude est de tenter d’établir un lien entre le coût et l’efficacité d’une production.

Sinister – Crédit : lionsgate

On retrouvera donc de grands classiques à petit budget comme Paranormal Activity (15.000 dollars, soit un peu moins de 13.000 euros). Autre classique de l’horreur à moindre coût, Le Projet Blair Witch, dont le budget total est de 60.000 dollars soit 50.000 euros. Ce dernier, générant plus de 500 millions de dollars de recette, est le deuxième film le plus rentable de l’histoire, avec un retour sur investissement de 414300%.

Parmi la liste des films gros et moyen budget, le cobaye devra visionner A Quiet Place (partie 1 et 2), Get Out, Insidious, et le remake de 2018 du classique Halloween. Autres grandes œuvres d’horreur en compétition : Saw, Amityville Horror, Sinister et enfin Annabelle. L’ordre de visionnage n’est pas imposé par Financebuzz.

Films d’horreur en compétition : analyse du rythme cardiaque du sujet, compensation généreuse

Les réactions physiologiques de l’intéressé seront étudiées. En effet, FinanceBuzz surveillera sa fréquence cardiaque grâce à un outil nommé Fitbit. L’entreprise cherchera à savoir s’il y a un lien entre le budget d’un film et la peur qu’il génère. L’entreprise déclare ainsi : « Vous nous aiderez à découvrir si le budget d’un film a ou non un impact sur le degré d’effroi qu’il peut susciter »

FinanceBuzz fournira donc au cobaye un tracker Fitbit, 1300 dollars et une carte cadeau de 50 dollars pour couvrir les frais de locations. Afin de postuler, les personnes intéressées doivent remplir un formulaire expliquant les raisons pour lesquelles ils seraient les meilleurs pour le poste. Les candidatures doivent être déposées avant le 26 septembre. Financebuzz annoncera l’identité du gagnant avant le 1er octobre.

Source : CNN