Une étude sur la technologie des véhicules, vers la fin des tests PCR, une théorie folle sur Squid Game, c’est le récap

Une étude révèle que les automobilistes n’utilisent que très peu la technologie de leur véhicule, des chercheurs ont découvert une méthode efficace pour repérer le virus du Covid-19 dans l’air, les fans de Squid Game ont une théorie sur les origines de The Salesman, c’est le récap’ du jour.

Attention, cet article contient des spoilers si vous n’avez pas encore vu la série Squid Game sur Netflix.

Les nouveaux véhicules sont-ils suréquipés en haute technologie ?

Une étude de l’indice d’expérience technologique américaine a été menée par J.D Power sur 110 827 propriétaires de véhicules 2021 interrogés après 90 jours de possession. L’étude analyse 36 technologies, divisées en quatre catégories : commodité ; automatisation émergente ; énergie et durabilité ; l’info-divertissement puis la connectivité. L’étude évalue également à quel point les propriétaires adoptent et apprécient ces technologies et étonnamment, elle a révélé que bon nombre de ces fonctionnalités ne sont pas utilisées par les propriétaires. En effet, 61% des automobilistes déclarent n’avoir jamais utilisé la technologie du marché numérique embarqué et 51% déclarent ne pas en avoir besoin. Rendez-vous dans notre actu pour connaître en détail les principales conclusions de l’étude J.D Power.

Lire > GPS, Bluetooth, aide à la conduite… pas grand monde ne s’en sert

L’augmentation de la présence de technologies dans les véhicules – Crédits : Photo Mix/Pixabay

Covid-19 : une nouvelle méthode pour détecter le virus dans l’air

Des chercheurs de l’Université de Singapour se sont associés à un grand hôpital de la ville afin de tenter de détecter l’ARN du SRAS-CoV-2 – l’acide nucléique codant du virus responsable du COVID-19 – à l’intérieur des bâtiments par une simple analyse de l’air ambiant. Suite aux essais des chercheurs, leur surveillance de l’air leur a permis de relever, pour la même zone donnée, un taux de détection de l’ARN du SRAS-CoV-2 très supérieur (72 %) aux échantillons prélevés avec la méthode de l’écouvillonnage de surface (9,6 %). La méthode va être testée par les chercheurs dans des centres commerciaux ou des cinémas, pour valider ce principe de détection qui permettrait de prévenir à grande échelle la diffusion du virus du Covid-19 dans l’air, en limitant le recours aux tests actuels.

Lire > La détection du Covid-19 dans l’air est désormais possible

Qui est vraiment The Salesman ? Les fans ont leur théorie !

Alors que la première saison de la série phénomène Squid Game s’est terminée sur Netflix après le neuvième épisode, les fans ont déjà leur propre théorie sur certains des plus gros mystères du drama coréen. L’un d’entre eux concerne le recruteur des jeux, aussi appelé The Salesman, qui est interprété par Gong Yoo. Sur Reddit, un fan a partagé sa théorie sur les origines du recruteur. Selon lui, « le Salesman était autrefois un participant qui a réussi à remporter la dernière partie et à sortir vainqueur des jeux ». Au lieu de laisser les jeux derrière lui et de profiter de son argent, le Salesman n’aurait donc jamais réussi à se détourner de cet univers macabre. D’ailleurs, tous les gardes et employés de l’organisation sont peut-être eux aussi d’anciens participants…

Lire > Squid Game : la théorie folle des fans sur les origines du recruteur des jeux