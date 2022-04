Une fuite d’image de la Pixel Watch corrobore les rumeurs antérieures

Nous avons maintenant notre première vue confirmée du look de la montre intelligente de Google.

Nous avons récemment repéré Google mettre à jour sa boutique en ligne pour préparer le déploiement de la Pixel Watch. Pendant ce temps, les partenaires de l’entreprise s’organisent en prévision de la même chose. La montre arrive, et nous avons maintenant une vue imprenable sur son apparence.

Vue de la Pixel Watch – Crédits : Twitter/@evleaks, 91Mobiles

Comme on peut le voir, la montre se présente avec un affichage arrondi. Pour autant, nous ne pouvons pas voir ici à quoi ressemble le bracelet, ni les spécifications techniques complètes.

Une image qui confirme les précédentes fuites

Cette image a été partagée par @evleaks et 91Mobiles, et il y a fort à parier que c’est ce à quoi nous devons nous attendre. Le YouTubeur John Prosser nous avait déjà offert un aperçu de la conception globale de la smartwatch, et les détails visibles sur cette nouvelle photo sont tout aussi cohérents avec les informations qui se sont échappées concernant ses caractéristiques.

Google Pixel Watch intègre Fitbit

La vue frontale de la Pixel Watch en révèle un peu plus sur l’intention de Google concernant l’intégration avec Fitbit. Il y a trois icônes sur l’écran de la smartwatch. L’un est pour le suivi des pas, un autre pour la fréquence cardiaque actuelle, et celui du centre met en évidence l’intégration Fitbit.

Les attentes induites par les rumeurs déjà en cours

Une autre fuite d’une base de données d’opérateurs révèle que la Pixel Watch sera une montre qui disposera de 32 Go de stockage interne, soit le double de la Samsung Galaxy Watch4. Elle suggère également que la montre sera vendue en trois couleurs : gris, noir et or.

Il est rapporté que la révélation de la Pixel Watch est imminente. Nous nous attendons à en savoir plus sur la Google Pixel Watch lors de l’évènement Google I/O, qui aura lieu le mois prochain, les 11 et 12 mai.

Source : 91Mobiles