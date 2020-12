Une horloge Batmobile à 30 000 euros pour les fans de Batman

S’il y a un symbole mythique représentant l’univers de Batman, c’est bien la Batmobile. Elle figure dans toutes les œuvres du héros chauve-souris, autant les comics, que les films, les dessins animés, et même les jeux vidéo. Elle a aussi été déclinée en objet de luxe, notamment par Swarovski. Warner a même sorti un documentaire retraçant l’histoire de la voiture mythique de Batman. La Batmobile a été représentée de façons différentes au fil des années. La version du film « Batman » de Tim Burton, sorti en 1989, reste aujourd’hui très appréciée par les fans de Batman. Kross Studio, horloger suisse, a décidé de créer une représentation fidèle de la Batmobile de l’époque. La valeur de cette horloge de luxe est estimée à 29 900 euros.

Crédits : Kross Studio

Son nom, la 1989 Batmobile X Kross Studio Desk Clock. D’après Kross Studio, l’objet serait un hommage à « la voiture la plus mythique du monde des comics ». Le but affiché de l’horloger était de créer un objet unique en son genre. D’après Kross Studio, le plus grand challenge dans la conception de cette horloge a été d’intégrer le mécanisme tout en respectant la forme originelle de la Batmobile. Il a fallu plusieurs mois à l’horloger pour mettre au point cet objet composé de 512 composants. La 1989 Batmobile X Kross Studio Desk Clock mesure environ 30cm de long.

1989 Batmobile X Kross Studio : une horloge premium

Kross Studio a sélectionné les matériaux les plus qualitatifs pour sa fabrication. Le corps de la Batmobile est composé d’aluminium composite de qualité aéronautique. Un soin tout particulier a été apporté aux courbes, donnant toute son allure à la Batmobile de l’époque. Au final, seuls quelques petits détails minimes différencient cette Batmobile de celle du film de 1989. Parmi eux, l’horloger a fait le choix de teinter les vitres de la Batmobile, probablement pour ne pas donner une vue directe sur l’intérieur.

La 1989 Batmobile X Kross Studio Desk Clock est fabriquée entièrement à la main. L’objet sera proposé en série limitée à 100 exemplaires. Il faudra donc être réactif pour faire partie des heureux, et surtout avoir un porte-monnaie bien garni. Tout le monde ne peut pas se payer le luxe de dépenser près de 30 000 euros pour un objet décoratif. Malgré tout, cette Batmobile fera très certainement rêver les fans de Batman, qui à défaut de pouvoir se la procurer, peuvent toujours admirer la beauté de l’objet.

The Batman : nouvel aperçu de la Batmobile du reboot de 2021

Source : Motor1