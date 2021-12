Une marque de Whisky célèbre le retour sur la Lune avec une édition spéciale mission Artemis

La société écossaise The Whisky Barrel vient d’annoncer le lancement d’une édition limitée de Bunnahabhain Artemis First Launch Edition, une bouteille de whisky 30 ans d’âge qui célèbre la future mission de retour des hommes sur la Lune.

La bouteille de whisky Artemis – Crédit : The Whiskey Barrel

La marque prévient que contrairement à la mission, originalement prévue pour 2017, la sortie de cette bouteille ne sera pas retardée, « pour que vous puissiez l’avoir au moment du lancement », précise-t-elle sur son blog. Il s’agit donc d’un whisky vintage, préparée dans la distillerie Bunnahabhain en 1990. Pour décrire sa saveur, The Whisky Barrel n’hésite pas à utiliser un vocabulaire très cosmique : « Sucres d’orge orbitaux », « Étoile de miel », « Supernova au chocolat au lait » ou encore « Gingembre galactique ».

285 bouteilles de ce Whisky Artemis seront disponibles – Crédit : The Whisky Barrel

Une mission Artemis en plusieurs étapes

The Whisky Barrel est très avance, puisque l’on sait maintenant que la NASA n’enverra pas d’hommes sur la Lune avant plusieurs années. La mission Artemis débutera cependant bien en 2022, avec l’envoi du vaisseau Orion, qui n’aura aucun astronaute à bord. En 2024, la capsule embarquera cette fois un équipage, qui fera un tour autour de la Lune. Ce n’est qu’en 2025, avec la mission Artemis 3, que des hommes poseront enfin les pieds sur le sol lunaire, annoncé récemment la NASA.

C’est finalement la société d’Elon Musk SpaceX qui a été choisie pour construire le vaisseau qui emmènera les astronautes d’Orion à la Lune. Après leur alunissage, l’équipage pourra se déplacer à bord d’un véhicule lunaire. L’entreprise Northrop Grumman a notamment développé un prototype de buggy, baptisé LTV, pour Lunar Terrain Vehicle. La NASA prévoit en effet d’installer un camp au pôle Sud de la Lune, région où se trouverait une certaine quantité de glace.

En attendant Artemis 3, les amateurs de Whisky peuvent d’ores et déjà se procurer l’une des 285 bouteilles de Bunnahabhain Artemis First Launch Edition, vendues au prix de 245.43 dollars. La livraison est disponible partout dans le monde. Et pour les nostalgiques, The Whisky Barrel sort également une bouteille célébrant Apollo 17, la dernière mission ayant déposé des hommes sur la Lune.

