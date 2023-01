Une nouvelle panne chez Free, les titres des prochains Avatar, la PS5 ne doit pas être placée à la verticale, c’est le récap’

Les abonnés Free des Yvelines ont été victimes d’une nouvelle panne. Les titres d’Avatar 3, 4 et 5 seraient déjà connus. Mettre sa PS5 à la verticale risque de causer des dommages irréversibles. On vous résume tout ça !

Panne Free dans les Yvelines

Cela devient une triste habitude pour les habitants des Yvelines ayant souscrit une offre Free. Une nouvelle panne est survenue vendredi 6 janvier sur la région de Rambouillet, Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Saint-Arnoult-en-Yvelines. L’opérateur a déployé ses équipes sur place pour corriger le problème.

Nouvelle panne d’Internet chez Free © Tom’s Guide FR

Voici les titres d’Avatar 3, Avatar 4 et Avatar 5

En 2018, la BBC avait annoncé en avant-première le titre d’Avatar : la voie de l’eau. Si l’on se fie à son rapport de l’époque, voici les titres des trois autres films prévus par James Cameron : Avatar : The Seed Bearer (Le Porteur de Graine), Avatar : The Tulkun Rider (Le Cavalier de Tulkun) et Avatar : The Quest for Eywa (La Quête d’Eywa).

© 20th Century Fox

PS5 à la verticale : attention danger !

Il est possible de positionner sa PS5 verticalement. Mais cette pratique est à proscrire selon plusieurs experts qui tirent la sonnette d’alarme. Une telle position entraînerait en effet l’écoulement du métal liquide, provoquant des dégâts incurables

