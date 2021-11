Une nouvelle photo de Matrix Résurrections a été dévoilée

Warner Bros a prévu la sortie de Matrix 4 simultanément (tout comme pour Dune) sur la chaine HBO Max et dans les cinémas pour le 22 décembre. En guise de cadeau de Noël. L’engouement extrême autour de cette sortie ne convainc pas pour autant les diffuseurs et créateurs de nous en dire plus à propos du contenu. Ils seraient même plutôt avares. Alors cette dernière photo dévoilée (plus bas dans l’article) ne manque pas d’attirer notre attention.

Poster d’annonce de Matrix 4 – Crédits : Warner Bros

Il y a-t-il des indices cachés contenus dans cette photo (dévoilée juste en dessous de ce paragraphe) ? Pour le moment, ce que nous voyons, c’est Néo et Trinity réunis. Et on ne peut pas dire qu’ils aient l’air ravis. Leurs regards, inquiets voir suspicieux, sont dirigés hors champ, derrière nous. Comme s’ils avaient remarqué que quelque chose les observe. La bande-annonce nous avait déjà dévoilé que nous les redécouvririons ignorants comme aux premiers jours. Ainsi cette photographie teintée de paranoïa est peut-être le moment ou tous deux saisissent à la fois la preuve et le danger de leur situation. Des êtres enfermés dans la matrice en voie d’une prise de conscience.

La photo dévoilée par Warner Bros

La dernière image révélée de Matrix 4 – Crédits : Warner Bros

Trinity ressuscitée

Mais attendez… Trinity n’était-elle pas morte avant la fin de Matrix Révolutions ? Cette inquiétante étrangeté est peut être aussi notre sentiment face à cette surprise. Comment 20 ans plus tard pourrait-elle être ressuscitée ? Comment la matrice pourrait-elle avoir ce pouvoir, alors que l’amoureuse de Néo a perdu la vie dans la « réalité » ? Est-ce que cette réalité en était réellement une, ou nous a-t-on piégés dans des dimensions successives à la manière d’Inception ? Si la réalisatrice (anciennement réalisateur) dit avoir été poussée à faire ce choix pour des raisons personnelles, le scénario néanmoins se doit de contenir sa propre logique interne.

Matrix Résurrections sort le 22 décembre

Un mois, et quelques jours. C’est le temps que nous devons patienter. En espérant que le dernier opus viendra éclaircir nos idées plutôt que de les assombrir. Car à regarder cette dernière photo de plus près, rien de plus ne semble encore être dévoilé. Pas plus qu’avec la bande-annonce et les annonces officielles.

Source : Screenrant