Une nouvelle version du Tesla Cybertruck, une entreprise bichonne les scalpers de PS5, un acteur d’Harry Potter évincé, c’est le récap’ !

Une nouvelle version du Tesla Cybertruck se dévoile en ligne, une entreprise prône le scalping de PS5 et de Xbox Series X, un acteur d’Harry Potter et l’Enfant maudit évincé pour « inconduite » : voici le récap’ !

En début de semaine, nous avons découvert le nouveau design du Tesla Cybertruck. Par ailleurs, une entreprise britannique a créé un service spécialement dédié aux scalpers. Enfin, un acteur de la pièce Harry Potter et l’Enfant maudit a été renvoyé pour avoir malmené une collègue. On vous récapitule tout ça ci-dessous !

Tesla Cybertruck : son nouveau design fuite en ligne

La production à grande échelle du Tesla Cybertruck débutera seulement en 2023. Des membres du forum Cybertruck Owners Club ont toutefois pu mettre la main sur des images d’un nouveau prototype. L’occasion de constater des changements notables au niveau de la silhouette du pick-up. Cette nouvelle version inclut effectivement des rétroviseurs et un essuie-glace à lame unique. Qui plus est, les poignées de porte ont bel et bien disparu, comme l’avait promis Elon Musk.

À lire > Tesla Cybertruck : rétroviseurs, essuie-glace , poignées, un leak dévoile la dernière version

Voici à quoi pourrait ressembler la version finale du Cybertruck – Crédit : Cybertruck Owners Club

PS5, Xbox Series X : une entreprise facilite la tâche des scalpers

Alors que la pénurie de PS5 et de Xbox Series X sévit toujours, Jack Bayliss a lancé un service spécialement conçu pour avertir les scalpers du moindre réassort. Moyennant un abonnement de 35 euros par mois, ces derniers peuvent alors les commander en grosse quantité afin de les revendre plus cher. Une pratique pointée du doigt que l’entrepreneur britannique n’hésite pas à défendre : « Mes clients deviennent de véritables entrepreneurs. Ils sortent, créent un revenu secondaire… Ils font quelque chose que 90 % de la population ne peut pas prendre la peine de faire ».

À lire > Il revend des PS5 à prix d’or et se félicite de créer des emplois

Des PS5 rachetées et revendues en masse par des scalpers – Crédit : © The Lab

Harry Potter et l’Enfant maudit : l’interprète de Harry écarté pour « inconduite »

James Snyder campe le rôle d’Harry Potter dans la pièce Harry Potter et l’Enfant maudit. Enfin, c’était avant qu’il se fasse évincer à la suite d’une plainte de Diane Davis, sa collègue qui incarne Ginny sur les planches. D’après les producteurs, il aurait fait preuve d’inconduite envers l’actrice. Et de rappeler que le harcèlement « sous toutes ses formes » était strictement interdit.

À lire > Harry Potter et l’Enfant maudit : « inconduite » ou harcèlement, les planches tremblent