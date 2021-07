Une offre exceptionnelle ne pas manquer : le Samsung Galaxy S20 FE pour 1€ + 7€/mois pendant 24 mois

En effet, en souscrivant au forfait 90 Go Sensation Avantages Smartphone vous cumulez les réductions et l’offre devient tout simplement irrésistible. Un engagement sur 2 ans pour ce forfait vous permettra de bénéficier d’une remise de 540€ à retrancher sur le prix initial du téléphone qui est de 759€. S’ajoute à cette réduction massive une offre de remboursement de 50€ qui vous sera remboursée après l’achat de téléphone. Il ne vous restera plus que 1 euro à payer et 7 euros par mois pendant 2 ans pour devenir l’heureux propriétaire de ce smartphone.

Le Samsung Galaxy S20 Fan Edition s’inscrit clairement dans les smartphones haut de gamme de la marque avec un écran Oled 6,5 pouces de grande qualité, des performances plus que confortables grâce à son processeur Snapdragon 865, une autonomie solide due une batterie de 4500 mAh et un module photo avec 3 capteurs arrière et un capteur avant qui s’adapte à toutes les situations. Vous bénéficierez de 6 Go de Ram et de 128 Go de stockage.

Sa compatibilité avec la 5G vous permettra de profiter à fond du réseau Bouygues et de sa couverture quasi totale sur toute la France métropolitaine. Autant dire que les ralentissements ne seront qu’un mauvais souvenir. Et grâce aux 90 Go inclus dans le forfait vous pourrez streamer, jouer, surfer sans vous contraindre où que vous soyez. Sachez que 35 Go parmi les 90 Go peuvent être utilisés en Europe, dans les DOM et en Suisse.

Les amateurs de sobriété pourront opter pour un modèle blanc, vert ou bleu Navy, les plus audacieux pourront craquer pour les versions rouge, lavande, ou orange.

Avalanche de bonus

Mais les atouts de cette offre ne s’arrêtent pas là ! Vous bénéficierez d’Internet illimité tous les weekends en France métropolitaine et les appels sont illimités vers les mobiles des États-Unis, du Canada, de la Chine et vers les fixes de 120 destinations.

Bouygues Telecom vous offre aussi une tonne de contenus supplémentaires. Les fans de sport se réjouiront de pouvoir disposer de la version numérique du journal L’Équipe et, pour les autres, ils n’auront qu’à piocher dans les 1000 titres de presse en lecture illimitée qui font partie de l’offre Cafeyn. Enfin, vous accéderez au bouquet TV pop culture incluant une cinquantaine de chaînes en HD.

Et cerise sur le gâteau une deuxième carte sim Internet est offerte ! Il ne reste plus qu’à se dépêcher car l’offre est limitée dans le temps.