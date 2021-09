Une peluche Bébé Yoda saisie par la police dissimulait de la drogue

Depuis la sortie de la série The Mandalorian sur Disney+, Bébé Yoda qui aurait pu être encore plus mignon est une véritable star. Il a déjà séduit tous les fans de Star Wars avec ses grands yeux et son visage attendrissant. Bébé Yoda est tellement mignon qu’on aurait du mal à le suspecter de quoi que ce soit.

Peluche de Bébé Yoda – Crédit : Mattel

Aux États-Unis, un trafiquant de drogue a pensé pouvoir profiter de la popularité de Bébé Yoda qui préfère qu’on l’appelle Grogu. Il a dissimulé des dizaines de comprimés de fentanyl à l’intérieur de la peluche. Le bureau du shérif du comté de Rutherford dans le Tennessee a annoncé avoir saisi Bébé Yoda le 27 août. Le narcotrafiquant Zave Garry âgé de 34 ans a été arrêté.

176 comprimés de fentanyl étaient cachés à l’intérieur de Bébé Yoda

Le capitaine Britt Reed a expliqué que Zave Garry était en possession de 176 comprimés de fentanyl produits clandestinement. Elles ressemblaient à des comprimés de 30mg de Roxicodone qui est le nom commercial de l’oxycodone, un puissant analgésique opioïde. En comptant les comprimés, l’adjoint Nikolas Madore a découvert que les comprimés étaient de forme irrégulière et ils s’effritaient facilement. La police a donc confirmé qu’il s’agissait de fentanyl. Zave Garry est accusé d’avoir eu l’intention de vendre cette drogue dans le comté.

Le fentanyl est un opioïde toxique très puissant. Une dose de deux milligrammes de fentanyl pur suffit à tuer un adulte. Selon la Drug Enforcement Administration, le fentanyl est 80 à 100 fois plus puissant que la morphine. Britt Reed a précisé que : « ces pilules non produites par l’industrie pharmaceutique sont un véritable danger pour l’utilisateur en partie en raison de méthodes de production incohérentes ainsi que des dangers inhérents au fentanyl ». Généralement, le fentanyl est prescrit pour traiter des douleurs intenses notamment chez les patients atteints de cancer. Cependant, la demande de fentanyl en tant que drogue récréative a beaucoup augmenté alors que le risque de surdosage est particulièrement élevé.

De plus, le suspect Zave Garry était déjà en liberté sous caution pour avoir commis un crime similaire deux semaines plus tôt dans un autre comté. Il transportait 157 comprimés de fentanyl dans le comté de Coffee. Il a donc réessayé dans un autre comté en se servant cette fois-ci du personnage le plus mignon de la galaxie qui a grandement participé au succès de The Mandalorian pour passer inaperçu.

