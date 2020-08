Une petite voiture électrique peut-elle remorquer trois pick-ups en même temps ?

Vous êtes-vous déjà demandé si votre petite Smart pouvait remorquer un pick-up ? La chaîne The Fast Lane Truck sur Youtube a décidé de tenter l’expérience, non pas avec un, mais avec trois pick-ups en même temps.

Après avoir essayé de déplacer sans succès à la force de ses bras le massif Ford F-250, le Jeep Gladiator et le Chevy Silverado, le youtubeur a embarqué dans une petite Smart EV pour essayer de remorquer ces trois mastodontes.

Crédit : The Fast Lane Truck / Youtube

The Fast Lane Truck rappelle qu’une Smart EV d’usine de toute première génération n’avait qu’une puissance de 41 chevaux. La troisième génération, en revanche, a été considérablement retravaillée et a atteint une puissance de pointe de 74 chevaux et un couple maximal de 130 nm.

Cependant, la version utilisée dans cette vidéo a été légèrement modifiée. Grâce à un module de rechange, elle délivre une puissance de 89 chevaux et 156 nm de couple.

La petite voiture électrique jaune ne paie pas de mine face aux pick-ups qu’elle doit remorquer. Ceux-ci ont préalablement été alignés dans un parking et attachés ensemble par une corde. Ils ont été ensuite reliés à la Smart.

Un résultat impressionnant

Malgré sa taille de guêpe face à ces géants, la petite voiture a néanmoins réussi à tracter les 3 pick-ups en même temps. Au total, le youtubeur déclare que cela représente une masse d’environ 9 000 kg. La smart réalise alors une excellente performance, très inattendue.

Les protagonistes voulaient avant tout prouver que les voitures électriques mais surtout les pick-ups électriques, tels que le Cybertruck de Tesla, allaient être de formidables véhicules. D’ailleurs, si le Cybertruck ne se vend pas, Tesla a déjà prévu un plan B. En effet, la marque a déclaré qu’elle pourrait produire un pick-up similaire à ce que fait actuellement la concurrence, au lieu de vendre un véhicule avec un design aussi disruptif.

Vous pouvez retrouver la vidéo complète ci-dessous.

Source : The Fast Lane Truck