Une Porsche Taycan drift sur 42 km, nouveau record du monde en voiture électrique

La Porsche Taycan détient désormais le record du monde du plus long drift avec un véhicule électrique. la prouesse a été réalisée au deuxième Porsche Experience Center allemand, qui a ouvert ses portes en octobre 2019 au Hockenheimring.

La voiture a drifté pendant 55 minutes d’affilée autour d’un skidpad de près de 80 mètres de diamètre. Le conducteur, Dennis Restra, fait faire à la voiture pas moins de 210 tours, soit 52,171 kilomètres.

Porsche Taycan drift – Crédit : Top Gear

La Porsche Taycan est la plus grande concurrente actuelle des voitures de Tesla. Cet été, une Tesla Model S avait affronté une Porsche Taycan Turbo S dans une course de dragsters. Cette dernière s’était même opposée à une McLaren P1 dans une autre course.

Le record du monde a été supervisé par la juge du record du monde Guinness Joanne Brent et la championne d’Europe de dérive et ingénieur Denise Ritzmann, qui ont veillé à ce que les roues soient toujours dans le sens « catch the slide ».

La vitesse moyenne de la Porsche Taycan était de 45 km/h. De plus, le drift a été facilité par de l’eau, qui a été aspergée sur la piste pour faire glisser la voiture. La piste ne se trouve pas très loin du centre de fabrication de la Taycan à Zuffenhausen. D’ailleurs, si vous ne savez pas comment une Porsche Taycan est fabriquée, une vidéo résume tout le processus.

Concernant la version utilisée pour ce record, il s’agit de la version à propulsion électrique de la Taycan, qui n’est actuellement disponible qu’en Chine. Cependant, le véhicule utilisé n’a pas été modifié ni réapprovisionné durant la tentative.

En effet, il faut noter que le record de drift avec une voiture à combustion est pour l’instant détenu par une BMW M5, qui a drifté pendant pas moins de 374,1 km. Cependant, pour établir ce record, la voiture a dû être réapprovisionnée cinq fois en utilisant un système sur mesure pour effectuer l’opération pendant que la voiture bougeait. L’écart entre les deux records est donc conséquent. Peut-être que Tesla tentera de le battre grâce à sa nouvelle Model S Plaid et ses 840 km d’autonomie.

Source : Top Gear