Une Porsche Taycan Turbo S et une McLaren P1 s’affrontent dans une course de dragster

Les youtubeurs de la chaîne Lovecars ont décidé d’opposer une Porsche Taycan Turbo S et une McLaren P1 sur une course de 400 mètres avec un départ arrêté.

Les courses de dragster sont considérées comme des références pour connaître les avantages et les inconvénients d’une voiture lors d’une course en ligne droite. Sur cette course en particulier, le suspens était à son comble jusqu’à la ligne d’arrivée.

Crédit : Lovecars / Youtube

La Porsche Taycan n’en est pas à son coup d’essai. Elle avait déjà par le passé participé à beaucoup de courses de dragster depuis sa commercialisation. La Taycan avait notamment affronté une Tesla Model 3 sur 400 mètres. Elle s’était également opposée à une Tesla Model S dans l’émission anglaise Top Gear, dont les résultats avaient fait polémiques.

La McLaren P1 utilise un moteur hybride qui produit un total de 916 chevaux avec 900 nm de couple. En son centre se trouve un V8 de 3,8 litres biturbo développant 737 ch à 7500 tr/min. Il est combiné à un moteur électrique de 134 kW (179 ch) avec 260 nm de couple. Son poids s’élève à 1490 kg et celle-ci peut abattre le 0-100 km/h en 2,8 secondes et le 0-200 km/h en 6,8 secondes. Sa vitesse maximale est plafonnée à 350 km/h.

La Porsche Taycan quant à utilise deux moteurs électriques pour un total de 761 ch et 1050 nm de couple. Pour un poids de 2370 kg, elle peut accélérer de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes, et sa vitesse de pointe est limitée à 260 km/h.

Un résultat intéressant

Avec son moteur électrique, la Porsche Taycan a pu prendre une bonne longueur d’avance au démarrage, laissant la McLaren P1 loin derrière. Cependant, comme la vitesse maximale de la Taycan est très vite limitée à 260 km, la McLaren P1 réussit à rattraper son retard dans les derniers mètres grâce à sa vitesse maximale plus élevée et remporte la course. Plus tôt cette année, c’était une Tesla Model S P100D qui affrontait une McLaren 720S.

Vous pouvez retrouver la vidéo complète ci-dessous.

Source : Lovecars